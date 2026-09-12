Inter de Miami llega a Balcarce para jugar un torneo, ¿con Messi?

Inter Miami confirmó su participación en la vigésima edición del tradicional torneo de fútbol infantil Ciudad de Balcarce “Javier Vallina” y generó una enorme expectativa en la ciudad. La gran pregunta que ahora se abre es si la presencia del club estadounidense tendrá también a un Messi entre sus protagonistas.

Según informó Diario La Vanguardia, la delegación de Inter Miami llegará a Balcarce el 22 de enero y estará integrada por 22 personas. El equipo participará del certamen organizado por Racing Club, que se desarrollará entre el 23 y el 31 de enero en el predio del estadio Juan Carlos Gentile.

La expectativa tiene un motivo concreto: Inter Miami competirá en la categoría principal, correspondiente a la clase 2015, donde habitualmente juega Mateo Messi, el segundo hijo de Lionel Messi. Sin embargo, desde la organización aclararon que su presencia todavía no está confirmada y que habrá que esperar la nómina definitiva de jugadores que viajarán a la Argentina.

Messi, Antonela y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Javier Vallina, referente del torneo, explicó al citado medio vecino que la participación de Inter Miami ya está confirmada, pero pidió cautela respecto de Mateo: habitualmente forma parte de ese plantel, aunque todavía no se conoce quiénes integrarán la delegación que llegará a Balcarce.

Y hay una pregunta todavía más grande: ¿podría llegar Lionel Messi a Balcarce? Por ahora, tampoco existe confirmación al respecto. Vallina consideró que sería un acontecimiento extraordinario, pero remarcó que es demasiado pronto para afirmar que el capitán de la Selección argentina acompañará a su hijo. Desde la organización prefieren evitar expectativas hasta conocer los detalles del viaje.

Mateo Messi es habitual en la categoría 2015 de Inter de Miami.

Un torneo que tendrá presencia internacional

La llegada de Inter Miami representa uno de los grandes atractivos de la vigésima edición del Ciudad de Balcarce “Javier Vallina”. En la categoría 2015 ya están confirmados, entre otros, Estudiantes de La Plata, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Vélez, Lanús, Banfield y Belgrano de Córdoba.

Además, según detalló Diario La Vanguardia, existen gestiones avanzadas para sumar a Sporting Cristal de Perú y a una escuela de fútbol de San Pablo, Brasil. Con esas incorporaciones, el certamen adquiriría un marcado carácter internacional.

El torneo se disputará en Balcarce a fines de enero de 2027.

La competencia contará con unas 30 instituciones en la categoría 2015 y se espera la participación de cerca de 2.000 chicos durante todo el torneo. La delegación de Inter Miami permanecerá en Balcarce durante su participación y se alojará en un hotel céntrico de la ciudad.

Por ahora, entonces, hay una certeza: Inter Miami jugará en Balcarce. La incógnita es si entre los chicos que llegarán estará Mateo Messi y, detrás de esa posibilidad, si su padre Lionel finalmente aparecerá por la ciudad.