Volvió Messi: el golazo que estuvo a centímetros de convertir en su regreso con Inter Miami

El capitán argentino ingresó en el segundo tiempo y fue ovacionado en su regreso, aunque no pudo evitar el empate 2-2 por una nueva fecha de la MLS.

Lionel Messi volvió a vestir la camiseta de Inter Miami después de su participación en el Mundial con la Selección argentina y protagonizó uno de los regresos más esperados de la MLS. Sin embargo, el conjunto de Florida igualó 2-2 como local frente a Columbus Crew en un partido correspondiente a la 18ª fecha de la Conferencia Este, disputado en el Nu Stadium tras un inicio demorado por las malas condiciones climáticas.

El equipo dirigido por Guillermo Hoyos mostró buenos pasajes de fútbol y logró ponerse en ventaja gracias a un gol del uruguayo Luis Suárez. Columbus reaccionó rápidamente con un tanto en contra del brasileño Casemiro, pero antes del descanso Noah Allen volvió a adelantar al conjunto rosa para irse al entretiempo con ventaja.

Messi comenzó el encuentro en el banco de suplentes luego del desgaste que significó su participación en la Copa del Mundo, donde Argentina cayó por 1-0 ante España en la final disputada en Nueva Jersey. El rosarino ingresó a los nueve minutos del segundo tiempo y fue recibido con una ovación por parte de los hinchas de Inter Miami, que esperaban volver a verlo en acción.

Como suele ocurrir cada vez que pisa una cancha, el capitán argentino generó peligro con sus intervenciones y buscó asociarse con sus compañeros en ataque. La más clara que tuvo fue luego de una asistencia de Luis Suárez en la que decidió bajar de pecho y rematar de volea al primer palo pero la pelota se fue apenas desviada.

Sin embargo salvo esa chance clara, el 10 no encontró espacios para marcar diferencias y, cuando el partido entraba en su tramo final, el español Brais Méndez convirtió el 2-2 definitivo para Columbus Crew.

Con este empate, Inter Miami alcanzó el segundo lugar de la Conferencia Este de la MLS, por detrás de Nashville, que también igualó 2-2 frente a DC United. Además de Lionel Messi, fueron titulares: Rodrigo De Paul, mientras que también sumaron minutos Rocco Ríos Novo, Facundo Mura y Mateo Silvetti, en una noche marcada por el esperado regreso del capitán albiceleste tras el Mundial.