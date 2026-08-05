Volvió Lionel Messi y pasó lo de siempre: dos goles y una actuación deslumbrante

El capitán de la Selección Argentina marcó dos goles en la victoria de Inter Miami sobre Atlético San Luis y tuvo un regreso soñado tras el Mundial 2026.

Después de varias semanas de descanso tras disputar el Mundial 2026, Lionel Messi regresó a la titularidad con Inter Miami de la mejor manera posible. El capitán argentino convirtió un doblete en el debut de "Las Garzas" en la Leagues Cup que vencieron 4-2 a Atlético San Luis de México y volvió a demostrar que sigue siendo determinante a sus 39 años.

El primer gol del rosarino llegó apenas a los 10 minutos del primer tiempo. Noah Allen desbordó por la izquierda y envió un centro potente a media altura que Messi conectó de primera con una volea de zurda para colocar la pelota junto al segundo palo del arquero Andrés Sánchez. Una definición de jerarquía que abrió el camino para el conjunto estadounidense.

Cuando se terminaba la primera etapa, el campeón del mundo volvió a aparecer. A los 44 minutos, tras una pared con el propio Allen en la puerta del área, Messi encaró al arquero rival y definió con un remate alto y potente para establecer el 3-1 parcial, firmando así su primer doblete desde su regreso al Inter Miami luego de la Copa del Mundo.

El encuentro correspondió a la primera fecha de la Leagues Cup, el torneo que reúne a los equipos de la MLS y la Liga MX. Inter Miami busca volver a ser protagonista de una competencia que conquistó en 2023 y en la que alcanzó la final durante la edición pasada, con Messi nuevamente como su principal figura.

Tras conducir a la Selección Argentina hasta una nueva final mundialista, en la que la Albiceleste cayó frente a España, el rosarino volvió al fútbol de clubes mostrando el mismo nivel que lo convirtió en uno de los mejores jugadores del certamen internacional. Su actuación renovó la ilusión de los hinchas de Inter Miami, que sueñan con otra campaña histórica.

Ahora, el conjunto dirigido por Guillermo Hoyos afrontará dos compromisos decisivos frente a Monterrey y León, ambos de México, con el objetivo de terminar entre los cuatro mejores equipos de la zona estadounidense y avanzar a los cuartos de final. Con un Lionel Messi encendido desde su regreso, las expectativas vuelven a estar por las nubes.