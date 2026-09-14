Quisieron robar una moto con una “yuga”: tienen 15 y 16 años

Dos adolescentes de 15 y 16 años que intentaron robar una moto estacionada en la vía pública fueron interceptados luego de una persecución a pie por personal policial y trasladados al Centro Especializado en Aprehensión (CEA) de Batán.

Minutos después de las ocho de la noche del domingo, los efectivos que recorrían la jurisdicción de la comisaria segunda fueron alertados tras un llamado al 911 sobre la presencia de dos jóvenes que estarías intentando sustraer una moto en inmediaciones de Buenos Aires y Garay.

Usaron una "yuga" que fue secuestrada.

Al arribar al lugar observaron a dos jóvenes que coincidían con las características aportadas por un testigo, quienes se encontraban próximos a una moto marca Zanella Patagónica de color negro estacionada en la vía pública. Al advertir la presencia policial, ambos emprendieron la fuga a pie.

Uno de los adolescentes fue interceptado a pocos metros, mientas que el segundo continuo la huida por distintas arteras de la zona, siendo finalmente alcanzado en inmediaciones de Buenos Aires y Alberti, luego de desprenderse durante la fuga de una campera.

Los efectivos constataron que el tambor de ignición de la moto se encontraba violentado y hallaron a escasos metros una yuga de fabricación casera, elemento que habría sido utilizado para intentar poner en marcha el rodado.

Desde el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil la fiscal Mariana Baqueiro dispuso la formación de actuaciones por tentativa de robo agravado por vehículo dejado en la vía pública.