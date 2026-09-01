Picadas ilegales, robos e infracciones: secuestran 363 motos en operativos de control

El último fin de semana se reforzaron los controles debido a denuncias recibidas.

La Patrulla Municipal y la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de General Pueyrredon junto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires llevan adelante distintos operativos de control en diferentes barrios de la ciudad.

El objetivo de los operativos es garantizar el orden en la vía pública.

El objetivo de este tipo de operativos es el de garantizar el orden en la vía pública, reducir los siniestros viales, prevenir el uso indebido de las motos y frenar conductas indebidas o delictivas vinculadas a estos vehículos.

Una de las motos tenía un pedido de secuestro activo por robo.

En esta línea, solo en agosto se secuestraron 363 motos, por distintas infracciones encontradas en los procedimientos. En el último fin de semana, incluso, se reforzaron los operativos ante la presencia de grupos de motociclistas que hacían maniobras imprudentes en distintos puntos de la ciudad.

Secuestran 363 motos en operativos de control en Mar del Plata.

Como resultado, se secuestraron 78 motos a partir de los operativos, las denuncias que ingresaron por el 911 y el análisis de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo.

En el último fin de semana de agosto se reforzaron los controles.

Cabe destacar que en uno de los casos de las motos interceptadas, se encontró un pedido de secuestro activo por robo. En otro de los operativos, un motociclista intentó darse a la fuga, chocó contra un inspector y terminó aprehendido en la Comisaría Quinta.