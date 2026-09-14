En plena ola polar, el Senado empieza a debatir el proyecto que dejaría a Mar del Plata sin Zona Fría

Mientras una ola polar afecta a gran parte del país, el Senado avanza con el tratamiento de los cambios en la Zona Fría.

Después de casi cuatro meses de permanecer frenado en el Senado, el proyecto que modifica el régimen de subsidios al gas en las denominadas Zonas Frías comenzará finalmente a ser tratado en comisión. El primer paso se dará este miércoles a las 16, cuando se reúna un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, con la exposición de funcionarios del gobierno de Javier Milei.

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde el 20 de mayo, propone una serie de modificaciones al esquema vigente y también contempla cambios vinculados con las deudas eléctricas. Desde entonces, el oficialismo tuvo dificultades para reunir los respaldos necesarios en el Senado y el expediente quedó sin avanzar.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda, junto con la de Minería, trataron el proyecto del gobierno para modificar la Zona Fría.

La reunión de este miércoles será el primer movimiento formal dentro del Senado avanzar con la discusión Para exponer sobre el proyecto fueron convocados el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel Cristian González Casartelli; la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti; y el subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Eduardo Sanfilippo.

El oficialismo confía ahora en contar con los votos suficientes para conseguir dictamen y habilitar así el siguiente capítulo de la discusión, es decir, su tratamiento. Sin embargo, el escenario es diferente cuando el proyecto llegue al recinto: allí el gobierno deberá reunir una mayoría que, hasta el momento, fue precisamente el principal obstáculo para que la iniciativa pudiera avanzar.

El régimen amplió en 2021 los distritos alcanzados por el beneficio: ahora el gobierno busca volver atrás con esos cambios.

Para Mar del Plata, el debate tiene una particular relevancia por el impacto que una modificación del régimen de Zona Fría puede tener sobre los usuarios residenciales de gas. El esquema elimina del beneficio a las regiones y municipios incorporados en 2021, entre ellos General Pueyrredon, y solo mantiene a los de la ley original de principios de siglo, con la Patagonia, Malargüe y la Puna. La discusión también tendrá una dimensión política local: entre los integrantes de la Cámara alta que deberán definir su postura se encuentra el senador bonaerense Maximiliano Abad, oriundo de Mar del Plata.

El escenario comenzó a destrabarse en agosto, cuando el gobierno avanzó en un acuerdo con algunos gobernadores del norte para modificar el esquema original de subsidios y buscar así los respaldos necesarios en la Cámara Alta. La negociación apuntó a introducir cambios en el proyecto para garantizar un esquema que resultara aceptable para las provincias y, al mismo tiempo, permitiera al oficialismo avanzar con su tratamiento legislativo a través de una iniciativa para establecer subsidios a las zonas calientes.

La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, una de las expositoras en el Senado.

Con el nuevo régimen de zona fría del gobierno perderán el subsidio 1.600.000 usuarios, mientras que lo conservarán 1.800.000 de usuarios inscriptos en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), quienes tendrán un "descuento superior al 75%" sobre el consumo de gas en los meses de invierno.

La política seguirá vigente para hogares socioeconómicamente vulnerables (con ingresos de hasta tres canastas básicas por familia tipo, actualmente 4.3 millones de pesos), hogares con al menos un integrante con Certificado Único por Discapacidad (CUD), titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares.

A partir de los cambios en el régimen de zona fría, se subsidiará el metro cúbico de consumo de gas natural y no la totalidad de la factura -que incluye el cargo fijo-, como sucede hasta ahora.