Alerta: Anmat prohibió desinfectantes e implantes médicos

Los productos inspeccionados carecían de información básica fundamental, como lote, fecha de elaboración, vencimiento y dosis de uso.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió la Disposición 5730/2026 que prohíbe la comercialización de productos domisanitarios bajo la marca Clean On, tras recibir denuncias y constatar irregularidades en los rótulos y registros oficiales.

Los productos inspeccionados carecían de información básica fundamental, como lote, fecha de elaboración, vencimiento y dosis de uso, además de presentar etiquetas no aprobadas por Anmat. La firma responsable, Nolor S.R.L., había sido dada de baja en el Registro Nacional de Establecimientos domisanitarios, al igual que el registro de los productos involucrados.

Durante una inspección, se identificaron rótulos coincidentes con los denunciados y la empresa reconoció el uso de parte del material. Anmat afirmó que el desinfectante fue elaborado y comercializado sin datos de lote ni vencimiento y por una empresa no titular ante la entidad, calificándolo como un producto ilegítimo.

Por estas razones, se prohibió el uso, la venta y distribución de los desinfectantes Clean On que no cuentan con información esencial y que presentan etiquetas con gráficas de microorganismos, ya que no se puede garantizar su calidad, seguridad ni eficacia.

En paralelo, la Disposición 5738/2026 se originó tras una inspección en una ortopedia de la provincia de San Juan, donde Anmat detectó tornillos e implantes médicos destinados a ser implantados en pacientes, con fechas de fabricación y vencimiento vencidas. Sin embargo, estos productos estaban acompañados por envases y etiquetas que mostraban nuevas fechas de utilización.

Consultadas las empresas titulares de los registros originales, una de ellas advirtió que los dispositivos encontrados presentan diferencias con respecto a los productos legítimos y señaló que las condiciones detectadas "podrían comprometer la integridad, limpieza, esterilidad y seguridad del producto".

Otra empresa indicó que los artículos hallados "no coincidían con el producto original fabricado y comercializado" bajo su registro oficial, lo que refuerza la sospecha sobre la legitimidad de estos implantes reacondicionados.