"Que no me lo cruce...": la advertencia de Tiago PZK a Luck Ra en medio del escándalo

"Que no me lo cruce porque no respondo", habría sido la frase del flamante novio de La Joaqui.

Cuando la polémica por el romance entre La Joaqui y Tiago PZK parecía empezar a calmarse, la atención volvió a centrarse en Luck Ra a raíz de sus últimas intervenciones en redes sociales.

El cantante cordobés continúa haciendo referencia a una supuesta "traición" por parte de un examigo y niega haber sido infiel. En este contexto, durante el último programa de Nuevo Día, revelaron una fuerte información sobre el enojo que existiría entre Luck Ra y Tiago PZK.

Tras otro fin de semana agitado, marcado por la oficialización del romance entre Joaquina y Tiago —que incluyó una comida familiar en la casa de la mamá del fallecido artista de RKT El Noba, quien supo ser un íntimo amigo de la cantante marplatense—, las repercusiones no tardaron en aparecer.

La imagen que compartió la mamá de El Noba terminó por confirmar el vínculo entre La Joaqui y Tiago PZK.

"Conociendo a mi nuevo yerno", escribió la mamá de El Noba junto a una foto con Tiago, en una publicación que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En medio de este escenario, Juan Etchegoyen aseguró que Tiago PZK estaría muy enojado con Luck Ra. Según contó el periodista, recibió información de una persona cercana al cantante.

"Alguien del entorno de Tiago PZK me dijo que se enojó tanto cuando se enteró de ese posteo de Luck Ra —en el que termina de confirmar el romance con La Joaqui— que habría dicho: 'Que no me lo cruce porque no respondo'", relató Etchegoyen.

Los tres protagonistas de la polémica antes del escándalo, en medio de la grabación del videoclip.

La fuerte frase, que fue presentada como una versión proveniente del entorno de Tiago, daría cuenta del nivel de tensión que existiría entre los dos músicos y vuelve a poner en escena una interna que, lejos de haberse calmado, continúa generando repercusiones.