La tierna tarde en familia del Dibu Martínez en Sierra de los Padres

La esposa del arquero marplatense compartió postales intimas del descanso de la familia Martínez en su casa de Sierra de los Padres.

Tras su destacada participación en la final de la Copa del Mundo, el arquero de la Selección Argentina, Dibu Martínez, regresó a su Mar del Plata natal para disfrutar de sus días de descanso junto a su esposa, Mandinha, y sus hijos. Alojados en la casa campestre que la familia tiene cerca de Sierra de los Padres, compartieron postales que enternecieron a las redes.

En las imágenes difundidas por su esposa, se puede observar al guardameta a puro disfrute junto a sus pequeños, Santi (8) y Ava (5), a bordo de un cuatriciclo y una UTV —obvio, bajo una velocidad precautoria e intensa supervisión—.

Los videos compartidos por Mandinha mostraron de cerca la intimidad del todavía arquero del Aston Villa junto a sus hijos, familia y amigos, que se acercaron hasta el campo en las afueras de la ciudad para aprovechar los días libres del marplatense antes de su retorno a la alta competencia.

En los próximos días deberá definirse el destino profesional de Emiliano Martínez, que suena con fuerza para ser el flamante '1' de la Juventus de Turín tras más de seis años en Birmingham. No obstante, por lo pronto aún disfruta de su descanso en la ciudad que ha catalogado en más de una oportunidad como su favorita en el mundo: Mar del Plata.