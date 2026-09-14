Cae banda que robaba cables: tenían camionetas, falsos generadores y ropas con las que se disfrazaban

El operativo fue ordenado por el Juez Federal Santiago Inchausti, a partir de una denuncia presentada por Telefónica Móviles S.A y la investigación se inició a fines de agosto.

Seis hombres, dos de ellos con antecedentes penales, fueron detenidos el domingo durante tres allanamientos realizados por la División Unidades Operativas Federales Mar del Plata en el marco de una investigación federal por el robo de cables de telefonía y la interrupción de las comunicaciones móviles.

El operativo fue ordenado por el Juez Federal Santiago Inchausti, a partir de una denuncia presentada por Telefónica Móviles S.A y la investigación se inició a fines de agosto y permitió determinar que los sospechosos habrían desarrollado un modus operandi organizado, utilizando camiones y camionetas con identificaciones similares a las de empresas de servicios para aparentar que realizaban trabajos autorizados en la vía pública.

A través de análisis de cámaras, vigilancias, seguimientos y un dispositivo GPS instalado en una Peugeot Partner, los investigadores lograron establecer los movimientos de los vehículos y vincular tres domicilios con la maniobra.

Uno de los allanamientos se realizó en un predio de calle 429, donde fue detenido un hombre de 30 años y secuestraron un semirremolque cargado con cables presuntamente sustraídos, además de bolsones con cableado, herramientas, equipos de comunicación, indumentaria de trabajo y elementos que habrían sido utilizados para extraer y trasladar los cables.

Otros detenidos y un intento de fuga fallido

En otro procedimiento realizado en Cataluña al 4000, fueron detenidos otros cinco hombres: dos de ellos, de 26 y 37 intentaron escapar arrojándose desde el balcón del departamento. Ambos resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) bajo custodia policial luego de que fueran rescatados por personal de Riesgos Especiales. Los otros tres detenidos de 31, 38 y 42 fueron trasladados a la sede de la DUOF hasta que presten declaración.

Durante los procedimientos se secuestraron 14 celulares, una réplica de arma de fuego, documentación, indumentaria utilizada para simular tareas de servicios públicos y distintos elementos vinculados con la extracción de cableado. También secuestraron 4200 dólares, más de 11 millones de pesos, una pequeña cantidad de marihuana y esteroides.

Autoridades policiales confirmaron el secuestro de un Volkswagen Gol y un Volkswagen Golf, señalados como vehículos de apoyo, además del camión Mercedes Benz con hidrogrúa, la Peugeot Partner y un semirremolque repleto de cables sustraídos, que fue trasladado a un depósito de Telefónica.

Entre las herramientas encontradas había motores con malacates presuntamente utilizados para la extracción de cables, pinzas, tensores, rollos de cable y otros elementos.

Los seis detenidos quedaron incomunicados y a disposición del Juzgado Federal N° 3, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la organización y su participación en los distintos robos de cables que provocaron interrupciones en las comunicaciones móviles de Mar del Plata.