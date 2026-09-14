Allanan vivienda y secuestran parte del botín de un “escruche”

La realización de dos allanamientos en el marco de la investigación por un robo cometido en el barrio Los Pinares permitió recuperar parte de lo sustraído e identificar a un adolescente de 17 años que fue notificado de la formación de una causa por encubrimiento.

La investigación se inició a partir de un hecho denunciado el sábado cuando una mujer de 46 años regresó a su domicilio y constató que autores ignorados habían ingresado tras violentar una reja y una ventana del patio interno. Del lugar fueron sustraídas dos computadoras, una tablet y otros elementos, aún pendientes de determinar en su totalidad.

Parte del dinero.

A partir de tareas investigativas que incluyeron el análisis y cotejo de geolocalizaciones vinculadas a dispositivos electrónicos sustraídos, se logró individualizar dos domicilios de interés para la investigación y obtener las correspondientes órdenes judiciales de registro y secuestro.

En uno de los objetivos se secuestraron dos cables de carga para iPhone y un par de auriculares con cable, mientras que en el segundo domicilio fueron hallados 1100 dólares, 70 euros, un teléfono iPhone 13, un casco gamer con micrófono, un par de AirPods con su estuche, un equipo tipo handy con base de carga, una billetera de cuero negra y un par de guantes de jardinería negros.

La fiscal Florencia Salas avaló el procedimiento y dispuso el secuestro de los elementos considerados de interés para la investigación mientras que la fiscal Mariana Baqueiro ordenó la notificación de formación de causa por encubrimiento para el adolescente que tenía los objetos en su poder.