Quiso golpear a padre con un hierro y agredió a la policía
Tiene 36 años. Lo redujeron en una vivienda de Santa Clara del Mar y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
14 de Septiembre de 2026 08:27
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 36 años que intentó golpear a su padre con un hierro y agredió al personal policial que llegó al lugar fue aprehendido y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
El hecho ocurrió en la zona de calle Bilbao al 1000 de Santa Clara del Mar cuando un llamado a la dependencia alertó sobre un conflicto de instancia privada. Al arribar constataron que el imputado intentaba agredir al padre de 62 años.
Luego de que intentara agredir a los oficiales el sujeto fue reducido y el personal secuestró el hierro empleado para el ataque: fue trasladado a la estación de Policía Comunal para hacer las labores de rigor.
La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la notificación de causa por amenazas calificadas y resistencia a la autoridad y su alojamiento en la alcaidía penitenciaria de Batán.
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