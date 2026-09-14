Tini habló sobre su salud mental: "Sigo con psicóloga y psiquiatra”

En medio del conflicto familiar que atraviesa, Tini Stoessel frenó su show en El Salvador para hablar sobre su salud mental y el tratamiento que continúa realizando.

Después de tener que reprogramar la presentación que tenía prevista para el sábado, la cantante se presentó este domingo y compartió con el público detalles de un proceso personal que sufrió en los últimos años. Durante el recital de Futttura, la Triple T se mostró cercana con sus fanáticos y contó que continúa acompañada por profesionales de la salud mental.

“Yo pasé por un proceso que se llama depresión, diagnosticada, y a día de hoy sigo con psiquiatra”, expresó Tini frente al público. Luego, agregó que también continúa con psicóloga y destacó el acompañamiento que recibe de las personas que forman parte de su círculo más cercano.

“A día de hoy sigo con psicóloga. A día de hoy sigo con mis amigas de toda la vida, con mi equipo, también, que me acompaña hace muchos años”, sostuvo. Y también incluyó a sus seguidores entre quienes fueron importantes para ella durante este tiempo: “Y con todos ustedes que me siguen dando un amor que no sé cómo agradecérselo”.

La cantante hizo estas declaraciones mientras presentaba las canciones de Un mechón de pelo, un álbum marcado por letras en las que abordó distintos aspectos de su vida personal.

“Quiero que sepan que gracias a todos estoy absolutamente bendecida. Si este álbum o cualquiera de las canciones les acompañó o les está acompañando en alguno de esos procesos, quiero que sepan que no están solos”, manifestó la intérprete de “Cupido”.

Tini volvió a referirse a su salud mental

Tini también habló sobre la posibilidad de transformar las experiencias dolorosas en aprendizajes y destacó el valor de atravesar esos cambios.

“Dejar estas versiones de uno mismo para convertirse en una versión diferente, no sé si nueva, pero convertir esos dolores en entendimiento, en aprendizaje”, expresó.