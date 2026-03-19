Guerra entre popstars: por qué todas odian a Emilia Mernes

En los últimos días Tini Stoessel dejó de seguir en Instagram a Emilia Mernes y destapó así una olla que nadie había visto venir. Desde entonces, en todos los programas de entretenimiento de la televisión y el streaming están hablando de qué fue lo que pasó entre las popstars argentinas.

Según el relato de Yanina Latorre en su programa de América TV, "hace tiempo que las cosas entre ellas no andaban bien". Después de compartir escenario y de sacar temas juntas, Tini dejó de invitar a Emilia a sus conciertos y comenzaron a salir a la luz las rispideces entre las dos.

“Tini en un momento deja de cantar, estuvo con terapia”, explicó Latorre en su programa, haciendo referencia a la pausa que se tomó la cantante cuando atravesó una crisis de depresión, y continuó: “En ese tiempo, generosa, le recomienda a Emilia parte de su staff para que todos sigan teniendo laburo, bailarines y el estilista”.

Cuando Tini se recuperó, sus bailarines y su estilista se quedaron con Emilia que, en esa puja por la exclusividad, les ofreció más dinero. “Emilia es conocida en el ambiente como la ‘choriza’ de equipos, bailarines, maquilladores, esas cosas”, sumó Yanina y aclaró: “Ella en todos lados dejó vestigios feos, como que no la quieren. Hablan de que es muy trepadora y que quiere crecer sin importar si pisa cabezas”.

Sin embargo, la rivalidad entre las popstars no solo no terminó ahí, sino que empezó a abarcar a más personas. Según trascendió, Emilia está muy celosa de María Becerra. "Le molesta su presencia, de hecho, me dicen que hizo todo lo posible para que su primer River se cayera”, contó Latorre.

“Si bien no lo logró, utilizó el poder del Duki y le empezó a bajar gente… Por eso muchos famosos que fueron a verla no subieron historias, por miedo al poder de Duki”, continuó la conductora y agregó: “A partir de esa situación, María no la puede ver. Todo es celo y competencia. Emilia es talentosa, pero tiene mucho celo del éxito del otro, y todas ya se dieron cuenta y se abrieron”.

Por otro lado, al igual que Tini y María, varias de las esposas de los jugadores de la Selección Argentina de fútbol dejaron de seguir a Emilia en Instagram. Del motivo de estas últimas, existen distintas versiones. Por un lado, se dice que "eligieron bando" y se quedaron con Tini, que además de ser una de las popstars más importantes del país es la novia del futbolista Rodrigo de Paul.

Otros, hablan de una fiesta privada de los jugadores de la Selección, a la que Emilia asistió, pero que originalmente era solo para las familias. "A las mujeres de la selección no les gustó ni la actitud ni la mirada", indicó Yanina Latorre. Antonela Roccuzzo, Camila Galante y Valentina Cervantes fueron tres de las primeras esposas de jugadores que dejaron de seguir a Emilia en Instagram.

Además, circulan versiones de que Emilia hizo echar a la hermana de María Becerra de un boliche, de que "tuvo algo" con un jugador de la Selección y de que publicaba videos en sus redes burlándose de coreografías de Tini, pero ninguno de estos rumores fue confirmado. Públicamente, la cantante no hizo ningún tipo de declaración al respecto.