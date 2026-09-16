SECCIONES
SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Fava

Una empresa marplatense sortea una moto 0km: cómo participar

FAVA puso en marcha una iniciativa orientada a facilitar la movilidad urbana en la ciudad. El registro es libre y 100% online. Además, ofrecen financiación sin interés en una amplia gama de modelos.

La histórica firma marplatense FAVA anunció el lanzamiento de un sorteo exclusivo que tiene como premio una moto Mondial 110 cc 0km.

16 de Septiembre de 2026 10:19

Por Redacción 0223

PARA 0223

Con el objetivo de acompañar a la comunidad y acercar soluciones prácticas para el día a día, la histórica firma marplatense FAVA anunció el lanzamiento de un sorteo exclusivo que tiene como premio una moto Mondial 110 cc 0km.

La iniciativa busca incentivar la movilidad propia a través de una propuesta ágil y de fácil acceso, orientada tanto a quienes necesitan un medio de transporte diario para trabajar o estudiar como a quienes buscan renovar su vehículo.

Paso a paso: cómo anotarse en el sorteo

La participación es gratuita, abierta a toda la comunidad y se realiza de manera 100% digital. Quienes deseen sumarse solo deben seguir tres pasos:

1. Ingresar al formulario oficial: https://bit.ly/3SKrnTm.

2. Completar los datos personales solicitados.

3. Confirmar la inscripción para quedar registrados automáticamente.

Los interesados tienen tiempo para postularse hasta el 31 de octubre, fecha en la que se llevará a cabo el sorteo y se anunciará al ganador.

Variedad de modelos y financiación en 12 cuotas sin interés

De forma complementaria al sorteo, desde la compañía destacaron que disponen de un catálogo integral de motovehículos pensado para quienes deseen adquirir o renovar su unidad sin esperar.

En este marco, Tienda FAVA cuenta con variedad de modelos y cilindradas con opciones de financiación en hasta 12 cuotas sin interés, facilitando la compra mediante cuotas fijas y previsibles.

Dónde consultar y asesorarse

Quienes deseen conocer en detalle los modelos disponibles, recibir asesoramiento personalizado o consultar las alternativas de pago pueden acercarse a cualquiera de las sucursales de FAVA en Mar del Plata:

- Casa Central: Av. Luro 3247

- Puerto: 12 de Octubre 3299

- Gaucho: Rotonda El Gaucho

Asimismo, el catálogo completo de productos y las opciones para registrarse en el sorteo están disponibles online ingresando en fava.com.ar.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar