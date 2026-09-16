Una empresa marplatense sortea una moto 0km: cómo participar
FAVA puso en marcha una iniciativa orientada a facilitar la movilidad urbana en la ciudad. El registro es libre y 100% online. Además, ofrecen financiación sin interés en una amplia gama de modelos.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Con el objetivo de acompañar a la comunidad y acercar soluciones prácticas para el día a día, la histórica firma marplatense FAVA anunció el lanzamiento de un sorteo exclusivo que tiene como premio una moto Mondial 110 cc 0km.
La iniciativa busca incentivar la movilidad propia a través de una propuesta ágil y de fácil acceso, orientada tanto a quienes necesitan un medio de transporte diario para trabajar o estudiar como a quienes buscan renovar su vehículo.
Paso a paso: cómo anotarse en el sorteo
La participación es gratuita, abierta a toda la comunidad y se realiza de manera 100% digital. Quienes deseen sumarse solo deben seguir tres pasos:
1. Ingresar al formulario oficial: https://bit.ly/3SKrnTm.
2. Completar los datos personales solicitados.
3. Confirmar la inscripción para quedar registrados automáticamente.
Los interesados tienen tiempo para postularse hasta el 31 de octubre, fecha en la que se llevará a cabo el sorteo y se anunciará al ganador.
Variedad de modelos y financiación en 12 cuotas sin interés
De forma complementaria al sorteo, desde la compañía destacaron que disponen de un catálogo integral de motovehículos pensado para quienes deseen adquirir o renovar su unidad sin esperar.
En este marco, Tienda FAVA cuenta con variedad de modelos y cilindradas con opciones de financiación en hasta 12 cuotas sin interés, facilitando la compra mediante cuotas fijas y previsibles.
Dónde consultar y asesorarse
Quienes deseen conocer en detalle los modelos disponibles, recibir asesoramiento personalizado o consultar las alternativas de pago pueden acercarse a cualquiera de las sucursales de FAVA en Mar del Plata:
- Casa Central: Av. Luro 3247
- Puerto: 12 de Octubre 3299
- Gaucho: Rotonda El Gaucho
Asimismo, el catálogo completo de productos y las opciones para registrarse en el sorteo están disponibles online ingresando en fava.com.ar.
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