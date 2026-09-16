Una empresa marplatense sortea una moto 0km: cómo participar

La histórica firma marplatense FAVA anunció el lanzamiento de un sorteo exclusivo que tiene como premio una moto Mondial 110 cc 0km.

Con el objetivo de acompañar a la comunidad y acercar soluciones prácticas para el día a día, la histórica firma marplatense FAVA anunció el lanzamiento de un sorteo exclusivo que tiene como premio una moto Mondial 110 cc 0km.

La iniciativa busca incentivar la movilidad propia a través de una propuesta ágil y de fácil acceso, orientada tanto a quienes necesitan un medio de transporte diario para trabajar o estudiar como a quienes buscan renovar su vehículo.

Paso a paso: cómo anotarse en el sorteo

La participación es gratuita, abierta a toda la comunidad y se realiza de manera 100% digital. Quienes deseen sumarse solo deben seguir tres pasos:

1. Ingresar al formulario oficial: https://bit.ly/3SKrnTm.

2. Completar los datos personales solicitados.

3. Confirmar la inscripción para quedar registrados automáticamente.

Los interesados tienen tiempo para postularse hasta el 31 de octubre, fecha en la que se llevará a cabo el sorteo y se anunciará al ganador.

Variedad de modelos y financiación en 12 cuotas sin interés

De forma complementaria al sorteo, desde la compañía destacaron que disponen de un catálogo integral de motovehículos pensado para quienes deseen adquirir o renovar su unidad sin esperar.

En este marco, Tienda FAVA cuenta con variedad de modelos y cilindradas con opciones de financiación en hasta 12 cuotas sin interés, facilitando la compra mediante cuotas fijas y previsibles.

Dónde consultar y asesorarse

Quienes deseen conocer en detalle los modelos disponibles, recibir asesoramiento personalizado o consultar las alternativas de pago pueden acercarse a cualquiera de las sucursales de FAVA en Mar del Plata:

- Casa Central: Av. Luro 3247

- Puerto: 12 de Octubre 3299

- Gaucho: Rotonda El Gaucho

Asimismo, el catálogo completo de productos y las opciones para registrarse en el sorteo están disponibles online ingresando en fava.com.ar.