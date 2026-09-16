¡Mística pura! Estudiantes ganó en Brasil, eliminó a Corinthians y está en semifinales

Estudiantes de La Plata se metió en las semifinales de la Copa Libertadores después de 17 años. El equipo del Cacique Medina derrotó 1-0 a Corinthians en condición de visitante y terminó la serie con un 2-1 a su favor para ser uno de los cuatro mejores de América.

Después de tanto sufrir durante todo el encuentro, y de que se le haya escapado el triunfo la semana pasada en La Plata, el "Pincha" desafió a la lógica. Aguntó durante más de 86 minutos y allí apareció Alexis el "Pucho" Castro, la gran figura del encuentro. El mediocampista de 31 años recibió un gran centro de Tomás Palacios y definió de volea cruzado para vencer a Souza y poner el 1-0 definitivo.

Pero no estaba todo dicho en San Pablo. Porque el venezolano Valenzuela adicionó siete minutos y a falta de menos de uno, González Pirez tocó la pelota con la mano y a instancias del VAR, el árbitro terminó cobrando penal. El mismo minutos más tarde no lo pudo cambiar por gol Memphis Depay. El neerlandés la tiró por arriba del travesaño y terminó sentenciando la eliminación de su equipo.

Tras el penal errado por el atacante europeo, Valenzuela pitó el final y Estudiantes de la Plata se convirtió en el tercer semifinalista confirmado de esta Copa Libertadores 2026. Por un lado de la llave se enfrentarán Palmeiras y Fluminense. Mientras que por el otro lado del cuadro, el equipo argentino enfrentará al ganador de la serie de Flamengo e Independiente del Valle que se definirá mañana en el Maracaná.