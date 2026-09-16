¡Mística pura! Estudiantes ganó en Brasil, eliminó a Corinthians y está en semifinales
El equipo del Cacique Medina consiguió una heroica y épica victoria en Brasil para meterse entre los cuatro mejores de América.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Estudiantes de La Plata se metió en las semifinales de la Copa Libertadores después de 17 años. El equipo del Cacique Medina derrotó 1-0 a Corinthians en condición de visitante y terminó la serie con un 2-1 a su favor para ser uno de los cuatro mejores de América.
Después de tanto sufrir durante todo el encuentro, y de que se le haya escapado el triunfo la semana pasada en La Plata, el "Pincha" desafió a la lógica. Aguntó durante más de 86 minutos y allí apareció Alexis el "Pucho" Castro, la gran figura del encuentro. El mediocampista de 31 años recibió un gran centro de Tomás Palacios y definió de volea cruzado para vencer a Souza y poner el 1-0 definitivo.
Pero no estaba todo dicho en San Pablo. Porque el venezolano Valenzuela adicionó siete minutos y a falta de menos de uno, González Pirez tocó la pelota con la mano y a instancias del VAR, el árbitro terminó cobrando penal. El mismo minutos más tarde no lo pudo cambiar por gol Memphis Depay. El neerlandés la tiró por arriba del travesaño y terminó sentenciando la eliminación de su equipo.
Tras el penal errado por el atacante europeo, Valenzuela pitó el final y Estudiantes de la Plata se convirtió en el tercer semifinalista confirmado de esta Copa Libertadores 2026. Por un lado de la llave se enfrentarán Palmeiras y Fluminense. Mientras que por el otro lado del cuadro, el equipo argentino enfrentará al ganador de la serie de Flamengo e Independiente del Valle que se definirá mañana en el Maracaná.
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