Secuestraron cocaína por un millón de pesos y detuvieron a un hombre en un operativo contra el narcotráfico y la trata

La Prefectura Naval Argentina desplegó un importante operativo en Mar del Plata en el marco de una investigación contra el narcotráfico y la trata de personas. En el procedimiento se aprehendió a un hombre, quien tenía pedido de captura de la Justicia Federal.

El operativo forma parte del Plan 90/10 impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional y se concretó con tres allanamientos en simultáneo. Además se detuvo a una persona de nacionalidad argentina por disposición del Juzgado con Funciones de Garantías N° 1 a cargo del Dr. Santiago Inchausti.

Los allanamientos se llevaron a cabo en los barrios San José y Primera Junta. Los efectivos secuestraron cocaína, por un valor de mercado cercano o mayor al millón y medio de pesos.

Durante los procedimientos se identificaron 15 personas, de las cuales 3 mujeres y 4 hombres fueron entrevistadas por personal del Programa Nacional de Rescate a la Víctimas del Ministerio de Justicia.

El detenido fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) para su evaluación física y mental, permaneciendo con custodia policial de Prefectura para ser llevado luego a su alojamiento definitivo.