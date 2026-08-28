Quemaron 111 kilos de marihuana secuestrados por la Policía

Un total de 111 kilos de marihuana secuestrados en veinte causas que tramitó la Fiscalía de Estupefacientes fueron incinerados este viernes en el Predio de Relleno Sanitario y Planta de Clasificación y Separación de Residuos de la vecina localidad de Balcarce.

Tras el aval de la fiscal Daniela Ledesma, fue personal de la Delegación de Drogas Ilícitas de la ciudad el que tuvo la custodia del material y lo llevó al predio ubicado a la altura del kilómetro 87 de la ruta 55.

Junto a personal de la Sub DDI de Balcarce trasladaron los 42 envoltorios al predio donde se hizo efectiva la quema.

“Corresponde a causas que se cerraron definitivamente entre los años 2019 y 2025”, informaron autoridades policiales.