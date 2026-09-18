Mañanas de sol, tardes de playa y un alerta por tormentas: así estará el fin de semana en Mar del Plata

Cómo estará el clima este viernes y el fin de semana en Mar del Plata. Foto: 0223.

Mar del Plata se prepara para un inicio del fin de semana muy bueno aunque con condiciones meteorológicas cambiantes sobre el cierre, que incluye tormentas y fuertes vientos.

Esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un viernes con una temperatura máxima que alcanzará los 23 grados y con una mínima de 10 grados. El cielo se presentará entre parcialmente nublado y mayormente nublado.

Los vientos –del sector norte- se ubicarán entre los 13 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían llegar a 42-50 kilómetros por hora.

Fin de semana cambiante en “La Feliz” con alerta incluida

El sábado 19 mantendrá condiciones similares, con una máxima estimada en 22 grados y una mínima de 12 grados. El cielo tendrá períodos de mayor nubosidad y momentos con presencia de sol. Los vientos seguirán soplando del norte, entre 13 y 31 kilómetros por hora.

El panorama comienza a cambiar el domingo 20: el SMN determinó una alerta temprana por tormentas para la tarde noche sobre Mar del Plata y gran parte de la provincia de Buenos Aires.

La temperatura máxima será de 22 grados, mientras que la mínima rondará los 11 grados, con un aumento de la nubosidad.

El viento será intenso, con una velocidad de entre 13 y 31 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 51-59 kilómetros por hora.

Finalmente, el lunes 21 llegará acompañado por un marcado descenso de temperatura. Se espera una máxima de apenas 16 grados y una mínima de 8 grados, con cielo mayormente nublado. La probabilidad de precipitaciones será baja, aunque continuará el viento fuerte, con velocidades de 32 a 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar nuevamente los 51-59 kilómetros por hora.