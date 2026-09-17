No será el 21 de septiembre: el fenómeno que cambia el inicio de la primavera en Mar del Plata

El Servicio de Hidrografía Naval confirmó la fecha y el horario preciso en que se producirá el inicio astronómico de la primavera en el hemisferio sur. A diferencia de las celebraciones tradicionales del calendario popular, el equinoccio de septiembre de 2026 no coincidirá con los festejos del 21. La hora oficial argentina para el cambio formal de estación quedó fijada para el martes 22 de septiembre a las 21.05. Este desfase temporal responde al desajuste matemático entre el año trópico y el calendario gregoriano.

Cuándo será realmente el inicio de la primavera

La duración real del trayecto solar promedio abarca exactamente 365,2422 días solares medios frente a la estructura formal del almanaque gregoriano. Esta divergencia decimal genera pequeñas rotaciones periódicas en los horarios de inicio de cada estación dentro del territorio nacional. De acuerdo con los informes del organismo oficial, el ciclo completo demanda unos 400 años para alinear nuevamente las fechas exactas. Por este motivo, el festejo social del Día del Estudiante mantendrá su jornada habitual el día previo.

Los pantalones cortos vuelven a salir al ruedo.

El término equinoccio proviene de la raíz latina que define a una noche de igual duración que el día en toda la superficie del planeta. El fenómeno astronómico ocurre únicamente dos veces por año cuando los rayos del sol inciden de forma perpendicular sobre la franja del Ecuador terrestre. Este hito astronómico marca formalmente el arranque de la primavera , mientras que en el hemisferio norte da comienzo al otoño. A partir de esa jornada, las horas de luz solar irán ganando terreno frente a la oscuridad.

En Mar del Plata y la zona costera, el momento exacto del cruce solar se registrará durante la noche del martes con condiciones óptimas para la observación. La fisonomía geográfica de la ciudad ofrecerá excelentes puntos panorámicos en el frente marítimo para apreciar el último atardecer del invierno. Sectores elevados como las serranías de Sierra de los Padres o los acantilados del norte brindarán vistas despejadas de la línea del horizonte.

Las temperaturas pasarán a estar por encima de los 20 grados.

La llegada de la primavera astronómica dará inicio a un período de paulatino incremento en las temperaturas medias diarias de la región bonaerense. El estiramiento de las jornadas soleadas impulsará un mayor flujo de residentes y visitantes: los especialistas en meteorología prevén un incremento paulatino en las marcas térmicas a partir de las jornadas posteriores al equinoccio, por encima de los 20 grados prácticamente todos los días.