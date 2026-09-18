Escándalo con Caruso Lombardi: un club del ascenso lo denunció por estafa y usurpación

Caruso Lombardi está muy complicado y la frase de los que lo llevaron no lo ayuda: "Todos saben que a Caruso le gusta la plata".

La presidenta de Deportivo Español, María Sol Méndez, aseguró que llevará a la Justicia a Ricardo Caruso Lombardi por quedarse ilegalmente con la explotación de dos canchas de césped sintético hasta 2036 a través de un tercero, Uriel Videtta, y Zoe Capital, de Leonardo Cositorto.

La maniobra se descubrió mediante una investigación interna que fue explicada por la presidenta Méndez: “Iniciamos una auditoría legal y contable porque las gestiones anteriores no se caracterizaban por la transparencia: no había libros contables, de socios ni documentación indispensable para el funcionamiento normal de una asociación civil. Por esta razón impulsamos una auditoría legal y contable que está en curso. En esa auditoría encontramos y analizamos un contrato perjudicial y lesivo para los intereses del club. La concesión de las canchas se hizo de forma totalmente irregular”.

Sobre los términos del acuerdo, Méndez precisó: “Fue un contrato totalmente irregular celebrado hasta 2036, donde Español tenía solo una hora por día de uso de las canchas y cobraba un canon de 1 millón de pesos por año, cuyo pago se había adelantado hasta 2028. Un contrato totalmente leonino para los intereses del club”.

Tras la rescisión del convenio, Caruso Lombardi amenazó con “matar” a los directivos en los medios, y sobre su vínculo, Méndez sostuvo: “Él era el manager deportivo del fútbol profesional en la época en que se firmó el contrato. Evidentemente, por la forma en que se manejó en los días posteriores a la decisión que tomamos, es parte interesada en este asunto. Tengamos en cuenta que la época en la que él estaba en Español como manager deportivo, en el club estaba metido Cositorto con su proyecto Generación Zoe. Las fotos en las que él está con Cositorto y el presidente anterior son públicas, están por todos lados, salieron hasta en Netflix”.

La dirigencia prevé imputaciones por usurpación, estafa, administración fraudulenta, asociación ilícita y extorsión, y el hecho se agrava porque el contrato se firmó cuando la institución carecía de autorización de la Ciudad de Buenos Aires sobre sus tierras, habilitadas recién en diciembre de 2025.

Méndez concluyó: “Estamos en una instancia de negociación en la que el club se puso muy firme. Tenemos argumentos de sobra para demostrar que lo que se firmó es totalmente irregular”.