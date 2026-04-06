Un jugador de Colón presentó a su novio y rompió un tabú que parecía imposible en el fútbol argentino

Ignacio Lagos es la figura del "sabalero" y se animó a vivir su relación sin ocultarse en un ambiente muy machista.

El futbolista Ignacio Lagos, de Colón de Santa Fe, vivió un momento que revolucionó al fútbol argentino durante el programa ‘Sangre y Luto’ de la provincia santafesina. Tan machista es el ambiente, que aún en 2026, llama la atención y es noticia que un jugador pueda expresar con naturalidad sus sentimientos.

En un segmento especial del programa, el delantero del ‘Sabalero’ recibió videos con palabras dedicatorias de distintas personas de su familia, pero el más especial fue el de su novio, quien le mostró su amor en público por primera vez: "Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño...".

Lagos admitió su sorpresa al ver el video, y se lo vio visiblemente conmovido. Además, describió la relación: “Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar”.

