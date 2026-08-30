Quilmes y Norte repartieron puntos en el arranque del Regional Amateur

Era un día especial para todos en Quilmes, porque volvía a jugar un torneo federal después de mucho tiempo, lo hacía en su casa, y con un boleto ganado por ser el mejor equipo de 2025, campeón del Clausura y la Final del año. Pero la fiesta no pudo ser completa porque no logró destrabar el resultado, hubo mucha ansiedad, muchos nervios y el resultado fue 0 a 0 ante Deportivo Norte, el otro representante marplatene en el certamen.

El encuentro, de todas maneras, fue entretenido, hubo situaciones de ambos lados, pero ninguno pudo desnivelar. En el primer tiempo, la mayoría de las chances fueron para el dueño de casa, aunque Norte también tuvo alguna muy clara. En el complemento fueron más parejas las llegadas y Astiz tuvo la victoria en un mano a mano que se perdió cerca.

Los equipos de la Liga Marplatense de Fútbol saben que son candidatos en la zona que comparten con Defensores de Valeria del Mar, pero sólo el primero tendrá el lugar asegurado en la próxima fase. El segundo, tendrá que esperar ser uno de los mejores entre todas las zonas de 3.

El próximo fin de semana, el "cervecero" visitará la ciudad costera, mientras que Norte tendrá fecha libre antes del estreno como local contra Defensores.



