Jorge Porcel Jr. demandará a Netflix: "El 90% de las mujeres son prostitutas"

Jorge Porcel Jr. protagonizó una transmisión en vivo de madrugada en la que anunció el inicio de tres causas judiciales y apuntó con dureza contra distintos medios de comunicación. El hijo del recordado actor centró buena parte de su descargo en la serie sobre Moria Casán, a la que acusa de haber utilizado la imagen de su padre sin autorización.

El reclamo de Porcel Jr. apunta a que la ficción retrató a su padre como un acosador sin que existan pruebas concretas. "Hay un daño agravado porque estoy en una situación de vulnerabilidad social", sostuvo, y agregó que ni siquiera le pidieron autorización para representarlo, pese a que en la serie el personaje inspirado en él aparece bajo otro nombre.

En la serie muestran los abusos de Jorge Porcel hacia las mujeres del elenco

Porcel Jr. sostuvo que, por tal motivo, pedirá a la plataforma de streaming un resarcimiento económico de 20 millones de dólares y sumó a la lista una demanda contra Canal 9, a la que acusa de haber utilizado su imagen en el programa Bendita sin pagarle ni pedirle permiso. "Me ponen en Bendita y no me pagaron un mango", cuestionó. En ese tramo de la transmisión, apuntó además contra distintos ciclos de streaming y televisión en los que fue invitado en los últimos días, entre ellos una entrevista con Jimena Rigel, con quien mantuvo un cruce luego de que la nota abordara la demanda por la serie de Moria.

"Estamos en un país en el que el 90% de las mujeres son prostitutas porque no quieren trabajar", aseguró a los gritos frente al asombro de todos los presentes que inmediatamente lo retiraron del aire. Antes de cortar la transmisión, Porcel sostuvo que su afirmación se basaba en su condición de "católico, nacionalista y machista"

La transmisión, que se extendió por varios minutos, combinó el anuncio de las causas judiciales con fuertes cuestionamientos personales hacia periodistas, productores y figuras de distintos canales. "Voy a ser intransigente y combativo. Si hay un diálogo, siempre voy a estar abierto a llegar a un diálogo amistoso", cerró Porcel Jr., en un clima de tensión que vinculó directamente con la difusión de la serie sobre Moria.