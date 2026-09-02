Un municipio prohibió la venta de mascotas y los criaderos
El Concejo Deliberante de la localidad aprobó una ordenanza que elimina la comercialización y exhibición de mascotas, con sanciones económicas y clausuras para quienes incumplan la norma.
Por Redacción 0223
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Un municipio de la provincia de Buenos Aires dio un paso decisivo en materia de bienestar animal al aprobar una ordenanza que prohíbe la venta, exhibición y comercialización de mascotas, además del funcionamiento de criaderos en todo su territorio. Esta medida, sancionada meses atrás, comenzó a regir tras concluir un plazo de adaptación de seis meses para los comercios afectados.
La normativa implicó una revisión profunda de los nomencladores comerciales para eliminar cualquier actividad vinculada a la explotación de animales sintientes. Para asegurar su cumplimiento, se establecieron sanciones severas: los infractores podrían enfrentar clausuras de sus locales y multas que superan los 13,6 millones de pesos.
El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, destacó el valor ético y comunitario de esta decisión a través de sus redes sociales. "Desde el Municipio hace años trabajamos para que se respeten a los seres sintientes y a esos compañeros que se convierten en familia", afirmó. Además, subrayó la importancia del compromiso vecinal: "Gracias al trabajo de los vecinos y vecinas proteccionistas, hay muchos perros y gatos esperando un hogar. La mejor forma de tener a un animal en nuestra vida es adoptarlos con el corazón y ponerlos bajo nuestro cuidado".
Esta iniciativa se suma a otras políticas ambientales y de protección animal impulsadas por el municipio, como la eliminación de la tracción a sangre. En ese programa, se liberaron decenas de caballos mediante la entrega de motos eléctricas a recuperadores urbanos que entregaron voluntariamente sus animales, preservando sus fuentes de trabajo.
Para fortalecer la fiscalización y fomentar la participación ciudadana, la comuna habilitó canales de denuncia para reportar la venta ilegal de animales y casos de tracción a sangre. Los vecinos pueden comunicarse al 0800-777-6864 o acercarse a la sede ubicada en Constitución 1043.
Con esta ordenanza, San Fernando reafirma su postura de que la vida y compañía de los animales no deben ser objeto de comercio, estableciendo un precedente significativo en la legislación municipal de la región.
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