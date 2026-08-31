“Tengo bronca y unas ganas de llorar terribles”: el dramático relato tras el incendio en el puerto

Un gran incendio se registró durante la madrugada en un inmueble ubicado en la zona del puerto y alertó a todos los vecinos. Las llamas afectaron principalmente el garaje y se extendieron hacia distintos sectores de la vivienda, provocando la destrucción de tres motos y un automóvil, además de importantes pérdidas materiales.

Según relató Mario, uno de los damnificados, el fuego comenzó alrededor de las 5.30 o 5.40 de la mañana en Gianelli al 600. Una vecina fue quien dio avisos inicialmente, al escuchar ruidos y creer que podía tratarse de un robo.

“Me avisó la vecina de enfrente: ‘Mario, te están robando. Está entrando alguien, escucho golpes’. Me levanté corriendo, vine para acá y la furgoneta estaba prendida fuego adentro del garaje”, contó en diálogo con 0223.

El fuego provocó la destrucción de tres motos, un automóvil y gran parte de las pertenencias de los damnificados.

Al llegar, el hombre intentó retirar uno de los vehículos, pero debió desistir debido a la intensidad de las llamas. “Intenté sacar una moto y me quemé. Había mucho humo. Como fui marinero, tengo experiencia con el fuego, así que entendí la situación y les dije a los vecinos que había que salir porque esto estaba fuera de control”, explicó.

En el inmueble también vive una familia, en la parte delantera, mientras que Mario reside en un departamento ubicado en el fondo. Ante el avance del fuego, todos fueron evacuados. “Como no podía salir por el frente, pasé por la casa de ellos. En ese momento el fuego ya estaba entrando por el cielorraso”, relató.

De acuerdo con el testimonio, los bomberos llegaron aproximadamente 15 minutos después del aviso y trabajaron para controlar el incendio y poder acceder al interior del inmueble. La Policía, en tanto, realizó un corte preventivo de la calle.

Un gran incendio se registró durante la madrugada en un inmueble ubicado en la zona del puerto

Aunque las pérdidas materiales fueron importantes, la estructura principal de la vivienda no habría sufrido daños de consideración. “La estructura es de losa y no creo que se haya afectado porque apagaron el fuego rápido”, explicó. Sin embargo, el sistema eléctrico y el de agua quedaron destruidos.

Investigan cómo comenzó el fuego

Por el momento, no se pudo determinar con precisión el origen del incendio. Una de las hipótesis iniciales estuvo vinculada a un posible robo, a partir de los ruidos que escuchó la vecina, aunque posteriormente esa posibilidad quedó en duda.

“Ni idea, no se sabe si empezó en alguno de los vehículos”, explicó el damnificado. La familia busca ahora revisar las cámaras de seguridad de la zona para determinar si alguna persona se acercó al lugar antes del incendio.

Entre los vehículos afectados se encontraba una Citroën Berlingo, que, según Mario, funcionaba correctamente. “Es muy extraño”, manifestó.

Por el momento, no se pudo determinar con precisión el origen del incendio.

El fuego destruyó por completo el garaje y también provocó graves daños en el living y la cocina de la vivienda delantera. Además de los vehículos, se perdieron numerosos objetos personales. “ A los chicos les arruinó todo; recién habían comprado un lavarropas”, lamentó.

Afortunadamente, no hubo personas heridas de gravedad y tanto la familia como Mario lograron salir del inmueble. El departamento ubicado en la parte trasera también pudo salvarse.

“Estamos todos bien, pero tengo una bronca y unas ganas de llorar terribles”, expresó Mario tras dimensionar los daños.

Los damnificados indicaron que cuentan con seguro para la propiedad y los vehículos, aunque ahora deberán afrontar los trámites y las consecuencias de las importantes pérdidas ocasionadas por el incendio.