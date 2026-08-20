Castraciones y vacunación gratis: cronograma y horarios

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, desplegará durante la próxima semana quirófanos móviles para la castración de perros y gatos en diversos barrios de Mar del Plata. Las unidades estarán operativas en la Sociedad de Fomento Florencio Sánchez, Sociedad de Fomento 2 de Abril, la sede de Zoonosis y Bienestar Animal y el Centro Cultural Batán.

Previo a las intervenciones, se ofrecerán charlas informativas sobre la tenencia responsable de mascotas para concientizar a los vecinos sobre el cuidado y bienestar animal.

Entre el lunes 24 y el viernes 28 de agosto, una unidad estará ubicada en la Sociedad de Fomento Florentino Ameghino, en Nicaragua 1456, desde antes de las 8 de la mañana. En simultáneo, en el mismo horario, se prestará el servicio en la Sociedad de Fomento Faro Norte, ubicada en Sánchez de Bustamante 3460.

Las esterilizaciones también se realizarán en la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, situada en Canesa y Guanahani, de lunes a viernes antes de las 10 y el sábado 29 antes de las 8.

En todas las sedes, las castraciones se harán por orden de llegada, sin necesidad de turno previo. Se permitirá un solo animal por persona y se realizarán 15 castraciones por sede. Para consultar los requisitos y el cronograma completo, los interesados pueden ingresar a mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales.

En paralelo, el servicio de vacunación antirrábica estará disponible de lunes a sábados de 8 a 13 sin turno previo en las sedes de Zoonosis, ubicadas en Hernandarias 10200 y en Canesa esquina Guanahani.

Además, de lunes a jueves de 10 a 12, la vacunación se realizará en la Delegación Batán, ubicada en Avenida Centenario y 155. También habrá jornadas especiales el jueves 27 de agosto de 9 a 12 en la Sociedad de Fomento Florentino Ameghino, el viernes 28 en la Sociedad de Vecinos Sierra de los Padres (Aldo 739) y en Estación Chapadmalal (Avenida F entre 7 y 9) en el mismo horario.

Se recuerda que la vacunación antirrábica es gratuita para todos los perros y gatos mayores de tres meses, excepto hembras preñadas o en período de lactancia. Los perros deben asistir con correa, collar y, en caso de razas consideradas potencialmente peligrosas, con bozal. Los gatos deben ser trasladados en transportadoras, mochilas o bolsos para evitar escapes.