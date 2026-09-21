Un gigante apareció en el Puerto y su visita sorprendió a todos

Una escena poco habitual sorprendió este lunes a quienes circulaban por las calles internas del Puerto de Mar del Plata: un enorme elefante marino apareció fuera del agua y se convirtió rápidamente en el centro de todas las miradas.

El ejemplar, de gran tamaño, se desplazaba por el sector portuario mientras vecinos y trabajadores se encontraban con la inesperada presencia del animal. La situación generó sorpresa y también curiosidad entre quienes pudieron observarlo.

Aunque pueda resultar extraño encontrar a un animal de estas características en tierra firme y, mucho más, en medio de un sector de circulación, salir del agua no necesariamente significa que el ejemplar esté perdido o necesite ayuda. Los elefantes marinos utilizan las costas para descansar y recuperar energías y pueden permanecer fuera del agua durante períodos prolongados.

Qué hacer si aparece un elefante marino

Ante la presencia de un ejemplar, la principal recomendación es no acercarse ni intentar tocarlo. Tampoco hay que mojarlo, alimentarlo, arrojarle objetos o arena, ni intentar empujarlo hacia el mar.

También es importante mantener alejados a los perros y otras mascotas, ya que el contacto puede generar estrés o situaciones de riesgo tanto para el animal como para las personas. Si hay mucha gente alrededor, lo recomendable es mantener una distancia prudente y evitar que se forme un círculo de curiosos alrededor.

En caso de advertir que el animal está herido, presenta signos de enfermedad o se encuentra en una situación de riesgo, lo indicado es dar aviso a las autoridades o al personal especializado, para que sean ellos quienes determinen qué intervención corresponde.

La presencia de estos mamíferos en las costas bonaerenses no es un fenómeno completamente excepcional. De hecho, desde la Fundación Fauna Argentina explicaron recientemente que en los últimos años se observó una mayor presencia de elefantes marinos en distintos puntos de la provincia, y remarcaron que lo más importante es permitirles descansar sin interferencias.

La mejor manera de disfrutar una aparición tan curiosa es, justamente, observarla desde lejos y dejar que el animal continúe su recorrido sin ser molestado.