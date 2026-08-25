Sorprendente visita: apareció un pequeño lobo marino subantártico en una playa céntrica
Asociaciones proteccionistas solicitaron a la ciudadanía no acercarse ni molestarlo. Es una especie que no se distribuye en Sudamérica y, por lo general, sale a la costa para descansar.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Se registró la aparición de un lobo marino subantártico en una playa céntrica de Mar del Plata y desde asociaciones ambientalistas y proteccionistas solicitaron no acercarse ni molestar al animal.
El ejemplar fue hallado en la tarde de este martes en la Bristol, enfrente al Hotel Provincial, y por el momento se desconoce si se encuentra herido, enfermo o tan solo salió a la costa para descansar.
De acuerdo al comunicado que accedió 0223, el lobo marino "se encuentra alejado del agua y presenta una lastimadura visible", aunque "no aparentaría estar en un estado de extrema delgadez".
Debido a su especie, que no vive de forma permanente en Sudamérica y sus colonias principales se encuentran en islas oceánicas lejanas y en Sudáfrica, manifestaron que "podría estar descansando".
Según pudo establecer este medio, Defensa Civil ya fue notificada sobre la presencia del mamífero en la orilla y derivó la situación a personal de Fauna, que asistirá al lugar.
"Hasta que lleguen los especialistas, se solicita a vecinos y turistas mantener distancia, no tocar ni intentar trasladar al animal y, especialmente, evitar que los perros se acerquen o lo molesten", concluyó el mensaje.
Leé también
Temas
Lo más
leído