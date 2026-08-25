Sorprendente visita: apareció un pequeño lobo marino subantártico en una playa céntrica

Se registró la aparición de un lobo marino subantártico en una playa céntrica de Mar del Plata y desde asociaciones ambientalistas y proteccionistas solicitaron no acercarse ni molestar al animal.

El ejemplar fue hallado en la tarde de este martes en la Bristol, enfrente al Hotel Provincial, y por el momento se desconoce si se encuentra herido, enfermo o tan solo salió a la costa para descansar.

De acuerdo al comunicado que accedió 0223, el lobo marino "se encuentra alejado del agua y presenta una lastimadura visible", aunque "no aparentaría estar en un estado de extrema delgadez".

Debido a su especie, que no vive de forma permanente en Sudamérica y sus colonias principales se encuentran en islas oceánicas lejanas y en Sudáfrica, manifestaron que "podría estar descansando".

La lastimadura del pequeño lobo marino que apareció en la playa Bristol.

Según pudo establecer este medio, Defensa Civil ya fue notificada sobre la presencia del mamífero en la orilla y derivó la situación a personal de Fauna, que asistirá al lugar.

"Hasta que lleguen los especialistas, se solicita a vecinos y turistas mantener distancia, no tocar ni intentar trasladar al animal y, especialmente, evitar que los perros se acerquen o lo molesten", concluyó el mensaje.