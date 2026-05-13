Rescataron a 40 animales que iban a ser sacrificados en el templo que frecuentaba Morena Rial

El lunes se llevó adelante el rescate de 40 animales de un templo umbanda ubicado en Bernardo de Irigoyen al 1100 -Quilmes-, a metros de un reconocido sanatorio.

El operativo estuvo a cargo de Pamela Dreher, subsecretaria de Zoonosis del Municipio, y Fernando Pieroni, famoso proteccionista. TN Show confirmó que el lugar era el mismo que frecuentaba Morena Rial antes de ser detenida.

“Los animales esperaban una muerte lenta y dolorosa como parte de una ceremonia religiosa. El rescate se realizó en plena ceremonia, donde había más de 50 personas presentes, entre ellas muchos niños que iban a ver la matanza”, comentó Pieroni en las redes, donde compartió un video desgarrador.

“Ninguna religión basada en el amor, la paz y en el respeto puede justificar la tortura y el asesinato de un ser inocente”, sumó el activista, quien además aseguró que los involucrados quedaron imputados por el delito de maltrato animal.

Pamela Dreher, por su parte, añadió que pudieron realizar el rescate gracias al llamado de una vecina. “Los del templo hablan de la religión, pero les dijimos que la Ley de Protección Animal está por encima de cualquier religión, así que procedimos secuestrar a más de 40 animales”, se le escuchó decir en Radio FMQ.

En las redes del Pai responsable del templo, se ofrecen todo tipo de trabajos, y varios de ellos mencionan “sangre de chivo” y “corazón de vaca latiendo”.

En marzo de 2025, Morena Rial había quedado en el ojo de la tormenta por participar del sacrificio de un chivo, según contó Ángel De Brito en LAM (América).

En aquel entonces, el Pai Guilliard De Ogum explicó a ese mismo programa que la joven se había acercado para bautizarse. “En mi casa lo que hago está bien, pero para otros quizás está mal. El bautismo es la iniciación”, sostuvo.

Cansada de que se rían de sus decisiones, Morena de Oia -su nombre umbanda- lanzó un advertencia letal que puso en alerta a quienes la juzgaban.