"La Reini" contó que es acosada desde hace una década por el hombre que amenazó de muerte a Homero Pettinato

Sofía Gonet, conocida popularmente como "La Reini" rompió el silencio tras la amenaza de muerte que recibió su expareja, Homero Pettinato, y denunció que sufre un acoso sistemático desde hace una década. Señaló al mismo hombre que este lunes se presentó en la puerta del estudio de Olga y aseguró que el hostigamiento comenzó incluso antes de hacerse conocida en redes.

En diálogo con Yanina Latorre para SQP (América TV), la ex MasterChef describió el patrón de persecución que atraviesa y se mostró muy afectada: “Es una persona que a mí me viene acosando ya hace diez años”. En ese sentido, adelantó que radicará una nueva denuncia para reforzar la presentada por Pettinato, quien ya cuenta con un botón antipánico.

Hace una década que la influencer es acosada

mandándome mensajes las 24 horas del día.

“Yo vivo desde hace diez años con este chabón todos los días,No hay momento en el que yo no agarre el celular y no tenga un mensaje”, describió La Reini a su vez que explicó que nunca correspondió a los mensajes y reveló que el hombre estuvo internado por problemas de salud mental.

“Yo nunca hablé con él y siempre evité todo contacto. Yo lo bloqueaba de cada cuenta que me aparecía, pero de alguna manera u otra, siempre volvía a llegarme la notificación”, sostuvo.

En la entrevista, Gonet relató que el primer episodio de escalada verbal ocurrió cuando expuso en Instagram la existencia de un supuesto santuario con fotos suyas en la casa del acosador. “Ahí me empezó a amenazar. Me mandaba calaveras por foto, cosas así, cruces”, contó. Con el tiempo, según explicó, el hombre construyó una relación parasocial que incluyó a todas sus parejas: “A cada pareja que tuve, obviamente la amenazó, y conmigo medio que construyó una relación parasocial en la que yo no sé si soy su mujer o qué”.

Pettinato denunció amenazas de muerte por parte del acosador de su ex

La dinámica también alcanzó a Homero Pettinato, quien recibió mensajes intimidatorios desde que inició su relación con Gonet hace dos años. Durante el episodio en el canal de streaming donde trabaja el comunicador, el acosador habría seguido sus movimientos a través de publicaciones en redes: “Se ve que me tiene en mejores amigos y pude ver que iba marcando todo el recorrido que iba haciendo”, explicó.

La influencer recordó además que ya había denunciado a otro vecino por amenazas de muerte: “Fui dos veces a la Policía y no hicieron nada. Me tuve que mudar yo”, señaló, cuestionando la falta de respuesta judicial.