El video de La China Suárez que le trajo un inesperado problema a Mauro Icardi

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires inhabilitó preventivamente a Mauro Icardi por manejar con la licencia de conducir vencida, luego de que su pareja, Eugenia “La China” Suárez, compartiera un polémico video en sus redes sociales donde se la ve con la mitad del cuerpo fuera del auto y sin cinturón de seguridad.

Según informó el Ministerio, las imágenes fueron registradas dentro de un barrio privado. Además, cuestionó la actitud del futbolista, exjugador del Galatasaray, y la calificó como una “conducta negligente”, dado que no detuvo el vehículo cuando la modelo asomó parte de su cuerpo mientras circulaban a una velocidad considerable.

La difusión del material, que no tardó en viralizarse, llevó a la cartera conducida por Martín Marinucci a intervenir. En este sentido, se constató que la licencia de conducir de Icardi estaba vencida al momento del hecho y se le aplicó la inhabilitación preventiva.

La medida fue dispuesta por la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial en los términos de la Ley Provincial N° 13.927 y quedó registrada el 21 de septiembre de 2025.

El alcance de la medida es concreto: dado que Icardi tiene domicilio en territorio bonaerense, deberá tramitar una nueva habilitación ante la jurisdicción correspondiente a ese domicilio. Sin embargo, no podrá hacerlo de manera directa: antes de obtener el documento, tendrá que someterse a una evaluación para determinar si se encuentra psíquicamente apto para volver a conducir.