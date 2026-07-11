Amenazó con matarlo y prender fuego la cochera donde trabajaba

Un hombre de 33 años acusado de amenazar de muerte a otro y advertirle que prendería fuego su lugar de trabajo fue aprehendido por personal policial tras un llamado al 911.

Fue personal del Destacamento policial de la Ferroautomotora y de la comisaría cuarta el que aprehendió al agresor luego de que la víctima manifestara que no era la primera vez que recibía amenazas por parte del imputado y que, debido a su comportamiento violento, temía que pudiera concretarlas.

“Un testigo presencial confirmó haber escuchado las amenazas”, informaron autoridades policiales.

Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la aprehensión del agresor, la notificación de la formación de causa por el delito de amenazas y el traslado del imputado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.