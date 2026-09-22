AFA hizo oficial el fallo de Boca-Vélez: quién juega los cuartos de final con Racing

El Tribunal de Disciplina entendió que no hubo ventaja deportiva y la sanción fue sólo económica.

El Tribunal de Disciplina de la AFA decidió no dar lugar al pedido de Vélez para eliminar a Boca de la Copa Argentina y solo le impondrá una multa económica al cuadro xeneize.

que se elimine al "Xeneize" por la inclusión de seis extranjeros

solo jugaron los cinco que permite el reglamento,

El club de Liniers había pedido, cuandopero finalmente quedará sin efecto y no habrá modificaciones en el fixture del torneo.

Sin embargo, desde un primer momento se supo que el reclamo no iba a llegar a buen puerto y que la sanción para el "xeneize" sería sólo económica. La demora en la salida del fallo, le puso un poco de suspenso, pero todo terminó cómo se esperaba.

EL FALLO COMPLETO

De esta forma, el próximo domingo 27 de septiembre a las 17, Boca enfrentará a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina en el estadio Gigante de Arroyito.