Aldosivi cayó con Independiente Rivadavia y se despidió de la Copa Argentina

El "tiburón" no hizo pie pero estuvo en partido hasta el final. (Fotos: Prensa Aldosivi)

Con la permanencia como principal objetivo, Aldosivi disputó su partido de octavos de final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia en cancha de Banfield y cayó por 2 a 0, para despedirse de la edición de la copa nacional.

El marplatense Gonzalo Ríos abrió el marcador para el equipo mendocino

Después de la desventaja, creció el equipo de Damonte y tuvo la igualdad en un par de oportunidades.

En la segunda mitad, el equipo mendocino tuvo muchas ocasiones y eso dejó con vida al "tiburón hasta el final del encuentro, pero no pudo llegar al empate. En el último minuto de descuento, José Florentín sentenció la clasificación.

Síntesis

Aldosivi (0): Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo y Elías Lopez; Bautista Dadín, Francisco Perruzzi, Agustín Palavecino y Matías Godoy; Andrés Vombergar y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Cambios: ST 0' Lucas Castro y Alan Sosa por Dadin y Perruzzi, 13' Nicolás Gaitán y Martín García por Godoy y López, y 30' Andrés Chávez por Palavecino.

Independiente Rivadavia (2): Nicolás Bolcato; Santiago Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer y Leonel Bucca; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari y José Florentín; Matías Fernández; Arce y Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.

Cambios: ST 32' Fabricio Sartori por Ríos, 40' Iván Villalba y Alex Vigo por Bucca y Salas, y 45' Luis Díaz y Rodrigo Atencio por Arce y Fernández.

Goles: PT 17' Ríos (IR); ST 49' Florentín (IR)



Arbitro: Andrés Gariano.



Estadio: "Florencio Sola", de Banfield