Boca Juniors sufrió hasta el final, pero tuvo a su héroe en los penales y avanzó a cuartos de la Copa Argentina

El "Xeneize" fue superior durante los noventa minutos, casi lo pierde sobre el final y lo ganó en los penales con un Montero clave.

Boca Juniors consiguió una clasificación agónica a los cuartos de final de la Copa Argentina. El equipo dirigido por el "Vasco" Arruabarrena igualó 0-0 frente a Vélez durante los 90 minutos, en un partido donde tuvo varias oportunidades para quedarse con la victoria, pero volvió a sufrir por su falta de efectividad. Finalmente, el Xeneize se impuso 4-3 en la definición desde los doce pasos y consiguió meterse entre los ocho mejores del certamen.

Durante el primer tiempo, Boca tuvo las situaciones más claras para romper el cero, aunque no logró aprovecharlas. La más evidente estuvo en los pies de Belmonte, quien quedó mano a mano frente a Marchiori pero no pudo definir correctamente. Merentiel también contó con una oportunidad inmejorable cuando quedó frente al arquero de Vélez, aunque tomó una mala decisión en el momento de resolver y dejó pasar otra chance concreta para abrir el marcador.

En la segunda parte, el equipo de Arruabarrena mostró una mejor versión y tuvo en Alan Velasco a uno de sus principales argumentos ofensivos. El mediocampista fue clave para que Boca generara cuatro situaciones claras de gol y también tuvo la suya propia, con un remate que se fue apenas pegado al palo. Sin embargo, el Xeneize siguió sin encontrar la precisión necesaria para transformar su superioridad en goles.

Cuando parecía que el encuentro se encaminaba directamente a los penales, Vélez tuvo la oportunidad más clara de todo el partido en el minuto 89. El equipo de los Mellizos Barros Schelotto salió rápidamente de contragolpe y consiguió dejar a Escobar mano a mano con Montero. El arquero colombiano salió a cortar y terminó derribando al futbolista dentro del área, por lo que Zunino sancionó penal. Eric Godoy se hizo cargo de la ejecución, engañó a Montero, pero su remate terminó impactando contra el palo y mantuvo con vida a Boca.

Definición por penales

1° penal para Boca: GOL de Lautaro Blanco (1-0).

de Lautaro Blanco (1-0). 1° penal para Vélez: Álvaro Montero le ATAJÓ a Elías Gómez (1-0).

a Elías Gómez (1-0). 2° penal para Boca: GOL de Kevin Zenón (2-0).

de Kevin Zenón (2-0). 2° penal para Vélez: GOL de Joaquín García (2-1).

de Joaquín García (2-1). 3° penal para Boca: Tomás Marchiori le ATAJÓ a Enner Valencia (2-1).

a Enner Valencia (2-1). 3° penal para Vélez: GOL de Simón Escobar (2-2).

de Simón Escobar (2-2). 4° penal para Boca: GOL de Leonel Flores (3-2).

de Leonel Flores (3-2). 4° penal para Vélez: GOL de Rodrigo Aliendro (3-3).

de Rodrigo Aliendro (3-3). 5° penal para Boca: GOL de Carlos Palacios (4-3).

de Carlos Palacios (4-3). 5° penal para Vélez: Álvaro Montero le ATAJÓ a Thiago Silvero (4-3)

La historia se definió finalmente desde los doce pasos y allí apareció la figura que Boca necesitaba. Álvaro Montero fue determinante al atajar el primer y el quinto penal de Vélez, convirtiéndose en el gran responsable de la clasificación del Xeneize. Boca se impuso 4-3 en la tanda y pudo festejar después de un partido en el que sufrió más de lo esperado y volvió a padecer su falta de contundencia.

Con esta clasificación, Boca Juniors ya tiene rival para los cuartos de final de la Copa Argentina: Racing. El Xeneize y la Academia se enfrentarán por un lugar entre los cuatro mejores del certamen, en un cruce que promete ser uno de los grandes atractivos de la próxima instancia.

Por lo pronto en lo inmediato el "Xeneize" visitará a Gimnasia de Mendoza este próximo sábado por el Torneo Clausura a partir de las 16:30. Mientras que Vélez también por la octava fecha del Torneo Clausura recibirá a Estudiantes en Liniers también el sábado pero a las 21:30.