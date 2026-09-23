Milei y su giro por Malvinas: dijo que es “una causa nacional” y trató de "genocida" a la ONU

Redoblando su giro en la causa Malvinas, el presidente Javier Milei reclamó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a que intervenga frente a las acciones unilaterales del Reino Unido que afectan los derechos de la soberanía de la Argentina sobre las Islas.

A unos meses de reiterar su idolatría hacia Margaret Thatcher y tratar de “termo mononeuronales” a los jugadores de la Selección que mostraron la bandera “Las Malvinas son argentinas” luego de la victoria contra Inglaterra, el primer mandatario planteó este mediodía que las Islas “es para nosotros una causa nacional” y destacó la necesidad de tener organismos multilaterales para resolver “de manera pacífica, práctica y efectiva” al pedido de soberanía.

“Al Reino Unido le reiteramos una vez más nuestro llamado a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía, como lo requiere el derecho internacional, y también nuestra invitación a proceder sin demora a intercambiar opiniones con miras a resolver la cuestión relativa a la controversia referida sobre explotación de nuestros recursos naturales”, completó Milei en referencia a la Causa Malvinas.

Asimismo, en un discurso de 19 minutos, cuestionó duramente a la ONU en sintonía con la política exterior que lleva adelante su par estadounidense, Donald Trump. “Hace 50 años esta misma Asamblea aprobó la resolución 3149 que insta a las partes a obtenerse e introducir modificaciones unilaterales, mientras la disputa permaneciera abierta. 50 años después la situación no ha cambiado, pero las modificaciones unilaterales continúan”, dijo.

“Fue un genocidio”

En ese marco, Milei criticó la forma en que el organismo se desenvolvió durante la crisis del Covid-19. “Durante la pandemia, organismos que dependen de esta casa se antepusieron a la evidencia científica y a la soberanía de las naciones, y promovieron en todo el mundo políticas de encierro forzado que destruyeron empleos, arruinaron la educación de una generación entera de niños, y le costaron la vida a millones de personas que murieron solas, sin atención médica básica”, señaló.

Y agregó duramente: “Donde algunos aducen un error de política sanitaria, nosotros vemos un experimento global de control social disfrazado de ciencia, y cuando un Estado con anteojera sanitaria le quita a su población el derecho a trabajar, a educarse, a despedir a sus muertos, y eso se traduce en millones de muertes evitables, hay una palabra para nombrarlo, genocidio”.