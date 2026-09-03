Milei anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a empresas que exploren petróleo en Malvinas

En cadena nacional, el Presidente pidió la unidad nacional para impulsar una vía diplomática y pacífica por la soberanía de las Islas.

El Presidente Javier Milei habló en cadena nacional y anunció que enviará al Congreso de la Nación un paquete de proyectos para resguardar y reclamar por la soberanía de las Islas Malvinas.

Milei comenzó su discurso asegurando que las Islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de la Nación y que en 1833, el Reino Unido "las ocupó, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que continúa hasta nuestros días".

En esa línea, consideró que los isleños constituyen una "población implantada en un territorio ocupado" y que "no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación".

"El Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía", expresó Milei en la cadena nacional.

“No alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, expresó Milei.

Y argumentó: "Eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”.

En esa línea, el Presidente habló de la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y del endurecimiento de las sanciones a las empresas extranjeras que exploren el petróleo en el territorio.

El paquete de proyectos del Gobierno de Milei por la causa Malvinas

El Presidente anunció que el proyecto que firmará hoy abrirá una nueva vía diplomática y pacífica para reclamar la soberanía de las Islas. Explicó además los diferentes puntos que tendrá en cuenta.

Por un lado, el objetivo de instruir a los distintos organismos del Estado que tomen conocimiento de los incumplimientos legales para que envíen la información correspondiente a Cancillería y que puedan impulsar las sanciones. Mejorar la coordinación en ese sentido y lograr mayor celeridad.

Por otro lado, la modificación de la ley N° 26.659 para "mejorar las herramientas que nos otorga actualmente para combatir este avance sobre el territorio argentino, endurecer sus sanciones y ampliar su alcance para extender ciertas consecuencias, tanto penales como administrativas, a las empresas que presten servicios a aquellos que realizan explotaciones hidrocarburíferas".

Además, la modificación de la ley N° 26.659, que creará un Consejo de Seguridad Nacional para definir la política de seguridad nacional y que esta se aplique de manera transversal. "Esto permitirá una estrategia coordinada en la defensa de la soberanía y del territorio nacional, y en la recuperación de las Islas Malvinas", explicó Milei.

Por último, el Gobierno ampliará los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones. "La Base permitirá convertir a la Argentina en un polo logístico central del Atlántico Sur y fortalecer nuestra proyección geopolítica en una región estratégica para el futuro del país", sintetizó el Presidente.

El reclamo por la soberanía de Malvinas

Por primera vez en su gestión, el Presidente Milei llamó a la unidad de todos los frentes políticos por "una causa nacional". "Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Podemos tener diferencias sobre cualquier otra cuestión, pero la defensa de nuestra soberanía exige que los argentinos mostremos un frente unido ante el mundo", expresó.

"Esa es también la verdadera forma de honrar a quienes entregaron su vida por nuestras Islas y a los veteranos que volvieron. Su sacrificio pertenece a todo el pueblo argentino y está por encima de cualquier diferencia política", sentenció.

Por otro lado, el Presidente destacó que “en el mundo corren vientos de cambio favorables a nuestro reclamo”. En esa línea, indicó que "Estados Unidos evalúa cambiar su posición sobre Malvinas porque sabe que Argentina tiene un socio confiable".

Y afirmó también que "obtuvimos 18 resoluciones y declaraciones internacionales en apoyo". El Presidente le pidió a "los amigos de Argentina" que "no miren para otro lado cuando vulneran la soberanía del país" y agregó que “confiamos en que nuestros aliados estén de nuestro lado”.

Milei dijo que defender nuestra soberanía "requiere pensar en las próximas generaciones y no solamente en la próxima elección" y que para ello, "Argentina necesita recuperar su capacidad de pensar estratégicamente, fortalecer a sus Fuerzas Armadas y construir una verdadera política de seguridad nacional de largo plazo".

Para cerrar, el Presidente aseguró que la seguridad nacional no es solo la defensa física del territorio, sino también la protección de "nuestros recursos estratégicos, nuestra economía, nuestra infraestructura crítica y nuestra capacidad de decidir nuestro propio futuro".