Verano 2027: cuánto costará alquilar un departamento en Mar del Plata

Desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata informaron esta mañana los precios sugeridos para el alquiler de casas y departamentos para la temporada 2026-27.

Tal como es tradición en esta parte del año, los profesionales brindaron una conferencia de prensa, donde detallaron los valores de alquiler orientativos para este verano.

La conferencia de prensa se realizó este jueves en el Colegio de Martilleros. Foto: 0223.

Precios sugeridos por semana

-Departamentos de 1 ambiente (2/3 personas):

* Semana desde $375.000

-Departamentos de 2 ambientes (3/4 personas):

* Semana: desde $588.000

-Departamentos de 3 ambientes (5/6 personas):

* Semana: desde $863.000

-Chalet de 3 ambientes (5/6 personas):

* Semana: desde $1.176.000

Como siempre, se destaca que se trata de valores sugeridos, por lo que habrá variaciones según cada locatario, pero que el escenario ideal sigue siendo tener precios de refrencia para evitar inconvenientes. Además, los mismos surgen de la oferta y la demanda, y van cambiando de acuerdo a los procesos inflacionarios.

​Dada estas consideraciones y teniendo en cuenta las consultas de los propietarios y de los futuros turistas, damos una idea de valores orientativos de los distintos inmuebles, con las variaciones que podrán tener según calidad, estado, ubicación y zona", manifestaron desde el Colegio de Martilleros.

“Aconsejamos que los precios sean en pesos”

Durante la conferencia de prensa, los referentes del Colegio de Martilleros de la ciudad aconsejaron que “la oferta de las unidades y los precios pactados sean en pesos” y aclararon que los profesionales “no somos formadores de precios, ya que los valores son fijados por la oferta y la demanda y van cambiando de acuerdo a la inflación que se vaya produciendo”.

"Tenemos que manejarnos en un ámbito de prudencia con los precios ya que hay una importante competencia de los países vecinos y por la situación económica", puntualizaron.

“Los valores responden al 25%”.

En diálogo con 0223, Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, afirmó que los valores sugeridos para la temporada 2027 “responden al cálculo del 25%”, más allá que “observábamos un incremento de precios de entre el 33% y el 35%”. Y aclaró que “habrá propiedades con un porcentaje menor por necesidad del propietario y otras con un margen mayor por su calidad”.

Para Rossi, las expectativas en materia de alquiler para el período estival “son buenas pero el éxito dependerá de la prudencia de todos los operadores turísticos” pero razonó que “aunque la situación económica es difícil, sabemos que la gente necesita ese descanso reparador”.

“Estimamos que la estadía promedio en la oferta extrahotelera se mantendrá entre 5 y 7 días, similar al año anterior”, evaluó.

Una oferta competitiva en materia turística

Consultado acerca de cómo se prepara la ciudad para competir en precios con Brasil y otros países de la región como fue el verano pasado, el martillero valoró que Mar del Plata “cuenta con una gran accesibilidad y la posibilidad de llegar en poco tiempo”, aunque en ese punto, solicitó “mejoras en la conectividad y la finalización de las rutas de acceso”.

Si bien faltan poco más de dos meses para el inicio del verano, Rossi afirmó que “ya hay reservas confirmadas” de un sector de turismo más planificador, mientras que otros prefieren hacerlo “a último momento en función del pronóstico meteorológico”, a pesar que “Mar del Plata ofrece alternativas variadas para disfrutar incluso en días nublados o lluviosos”.

“Mar del Plata es un destino muy atractivo con su corredor de mar, sierra y laguna, y es la primera opción para quienes buscan escapadas de 5 a 7 días, o para quienes prefieren fraccionar sus vacaciones en varios viajes cortos durante el verano”, concluyó.

​Durante los anuncios estuvieron presentes el presidente y vicepresidente 1° del Colegio, Guillermo Oscar Rossi y Verónica Berasueta, respectivamente; el titular del Ente Municipal de Turismo y Cultura, Diego Juárez y los delegados de General Alvarado, Olga Álvarez Barrios y de Mar Chiquita, Alejandro Beekman.