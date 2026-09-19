"Muchas consultas": las ofertas bancarias seducen y mantienen vivos los alquileres de carpas en Mar del Plata

El presidente de Cebra detalló cuáles son las propuestas de financiación elegidas por el público.

Luego de que se dieran a conocer los valores para alquilar una carpa durante la temporada 2026/2027 en Mar del Plata, desde la Cámara de Empresarios Balnearios, Restaurantes y Afines (Cebra) aseguraron que "las reservas comenzaron con muchas consultas", motivadas en gran parte por las tentadoras ofertas bancarias.

Según había podido averiguar 0223, en la preventa una carpa para seis personas -más dos invitados- cuesta $4.700.000 pagando en efectivo, mientras que el valor asciende a $5.000.000 mediante transferencia bancaria y a $5.200.000 con tarjeta, aunque se puede abonar en 4, 6 o 12 cuotas sin interés, dependiendo la entidad bancaria.

Alquilar una carpa cuesta desde 5 millones de pesos esta temporada en Mar del Plata.

En tanto a las sombrillas, con capacidad para cinco personas -más un invitado-, el valor con tarjeta es de $4.200.000, a la vez que se puede acceder a un precio de $4.000.000 con transferencia o de $3.750.000 en efectivo.

Semanas después de que sean informados los nuevos precios, el presidente de Cebra, Nelson Díaz Aguirre, le confirmó a este medio que la mayoría de los balnearios ya iniciaron el armado de carpas, teniendo en cuenta que algunos brindan una prestación mínima a partir de octubre.

Aseguran que a mitad de septiembre hay "muchas consultas" para alquilar en balnearios.

Además del comienzo de las tareas en las playas para preparar las unidades de sombra, el referente de la entidad afirmó que el lanzamiento de las tarifas atrajo "muchas consultas", a pesar de que explicó que las definiciones se realizan a partir de octubre o noviembre.

Y si bien aclaró que Cebra no mantiene injerencia en los importes de los balnearios, comentó que existe una relación en "las propuestas de comercialización", debido a que "están utilizando las campañas de Banco Provincia o Nación, que ofrecen hasta 12 cuotas sin interés, siendo esto lo más atractivo".

Qué playas tendrán guardavidas desde octubre

En paralelo, la Municipalidad oficializó el martes el cronograma operativo del servicio de guardavidas para Mar del Plata. Aunque el operativo completo arrancará el 1 de noviembre, en octubre funcionará una guardia mínima obligatoria de lunes a domingo, en el horario corrido de 11 a 17 horas.

A partir de octubre inician las guardias mínimas en playas de la ciudad.

La cobertura previa de primavera estará restringida a las Unidades Turísticas Fiscales cuyas concesiones privadas lo exigen por pliego administrativo. En el sector de La Perla, la medida abarcará desde la unidad número 1 hasta la 4, integrando los balnearios Alfonsina y San Sebastián. Asimismo, el puesto de seguridad de la playa del Torreón del Monje mantendrá personal permanente en la franja de arena. Estas playas contarán con asistencia profesional ante la llegada de los primeros veraneantes.

El esquema de prevención abarca también la totalidad del complejo de Playa Grande, cubriendo desde el balneario cero hasta el siete. En la zona sur del distrito, la guardia mínima operará en los sectores de Punta Cantera IV y V, abarcando Waikiki. Hacia el extremo sur del municipio, la norma incluye el Arroyo Lobería en Cruz del Sur y el Arroyo Seco. Los concesionarios deberán garantizar los insumos básicos de rescate para el personal asignado a cada garita.