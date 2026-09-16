Carlos Rottemberg alertó sobre la temporada 2027: "Vamos a empezar a pagar las consecuencias de la falta de ficción"

En las últimas horas, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo difundieron un video en el que muestran las filas de espectadores sobre la calle Corrientes, para ingresar al teatro. Los funcionarios malversaron la filmación en su intento por contradecir la idea de que "la gente no llega a fin de mes" y el empresario teatral Carlos Rottemberg los desmintió.

"Es una foto y no la película completa de la actividad. El video está tomado en Corrientes al 1300. Es exactamente la entrada y salida entre la primera y segunda función del espectáculo que encabeza la recaudación en Buenos Aires". Además, el funcionario le pidió al Presidente que "vea bien" el video para poder interpretarlo correctamente.

El productor teatral, en la misma línea aseguró que si bien el video es verídico, no refleja la "película completa". "Es verdad ese video, pasa que está tomado en ese lugar y si se fijan bien, leen que dice Teatro Metropolitan a la derecha, donde están actuando Guillermo Francella, Moria Casán. Y a la izquierda está la fila del público por ingresar, no se está moviendo la gente", sumó Rottemberg, quien está a cargo de varias salas de la Avenida Corrientes.

Además, Rottemberg explicó que, desde 2024 es pareja la tendencia a la baja del público. "Es parejo... en 2024, 2025 y 2026 vemos entre un 12 y 16% menos de espectadores". En esta línea, el empresario resaltó que la ausencia de ficción nacional hace que todas las figuras de la televisión se estén volcando a los escenarios, lo que genera mayor cantidad de propuestas: "Ese tema lo vamos a empezar a ver en Carlos Paz, en Mar del Plata y después en Corrientes. Esta capital teatral que durante 60 años se nutrió de las figuras que dio la televisión abierta popularmente, vamos a empezar a pagar las consecuencias".

Fue Luis Caputo quien reaccionó a una filmación de la Avenida Corrientes y desató una polémica en torno a la lectura del video. "Tipito, avivate! Todavía no es 'fin de mes' y Calle Corrientes es un 'consumo de primera necesidad'. Además, seguro que los que están ahí, trabajan todos en una empresa de energía o minería (acordate que son solo dos los sectores que andan bien). Así que tu vídeo es totalmente sesgado!", escribió el economista tratando de ironizar y, el Presidente, sin dudar reposteó el video.