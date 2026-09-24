Ya llegó la primavera, pero a cuentagotas: en unos días vuelve el frío a Mar del Plata

Según el pronóstico, este jueves será el mejor día de la semana. Foto: 0223..

Costó, pero la primavera arranca este jueves en Mar del Plata con una temperatura que invita a dejas las camperas a un lado pero según el pronóstico, no por mucho tiempo.

Esta mañana la ciudad amaneció con el cielo nublado y una temperatura de 10,8 grados y a las 8, la humedad se ubicaba en el 79%, con algunos nubarrones en el horizonte, pero con un Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que no advierte por precipitaciones a lo largo de la jornada.

El organismo prevé –cuándo no- la fuerte presencia del viento, que soplará del sector noroeste a 25 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora durante la mañana y la tarde.

Luego del mediodía, la máxima podría trepar a los 22 grados, lo que será la temperatura más alta de la semana.

Hacia la noche no se espera frío y el termómetro marcará unos 15 grados.

Para los próximos días, el pronóstico anticipa un descenso paulatino de las temperaturas. El viernes se espera una máxima de 19 grados, mientras que durante el fin de semana los registros oscilarán entre los 13 y 15 grados, con condiciones de tiempo variables y predominio de nubosidad.