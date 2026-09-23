Trepa la temperatura y llega el buen tiempo: el pronóstico para este jueves en Mar del Plata

El tiempo dará un marcado giro en Mar del Plata durante este jueves 24 de septiembre, con un ascenso de las temperaturas después de las jornadas frías que acompañaron el comienzo de la primavera.

Según el pronóstico, la temperatura mínima será de 10°C, mientras que la máxima llegará a 22°C durante la tarde. El cielo se presentará mayormente nublado durante gran parte de la jornada, aunque sin precipitaciones previstas.

El viento soplará del noroeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h durante la madrugada, la mañana y la tarde. Las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h en esos períodos. Durante la noche, en tanto, disminuirá considerablemente, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

El cielo estará mayormente nublado y no se esperan lluvias.

El ascenso térmico continuará durante el cierre de la semana. Para el viernes se espera una mínima de 11°C y una máxima de 20°C, mientras que el sábado tendrá registros de entre 11°C y 19°C.

El domingo, en tanto, se anticipa una mínima de 13°C y una máxima de 18°C, por lo que las temperaturas se mantendrán en niveles más propios de la primavera.

El detalle del tiempo para este jueves.

Alerta amarillo por fuertes vientos

Antes de la mejora prevista para el jueves, Mar del Plata atravesará una noche de miércoles con condiciones de viento más intensas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo para la tarde y noche de este miércoles por fuertes vientos del sector norte. El organismo prevé velocidades de entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Ante esta situación, desde el Municipio recomendaron circular con precaución, asegurar macetas y objetos que puedan desprenderse de balcones y terrazas y evitar situaciones de riesgo en la vía pública. Para emergencias, se encuentran disponibles Defensa Civil (103) y SAME (107).