Avanza el proyecto de Uthgra para recuperar la Casa del Deportista

La Casa del Deportista permanece cerrada desde hace años y presenta un avanzado deterioro. El proyecto de Uthgra contempla su puesta en valor y reconversión con fines turísticos.

El gobierno municipal declaró admisible y de interés público la iniciativa privada presentada por Uthgra para la puesta en valor, mejoramiento y explotación de la Casa del Deportista y el Balneario Punta Canteras I, conocido como Balneario 0, en Punta Mogotes. De esta manera, el proyecto que busca recuperar el histórico inmueble abandonado avanza hacia una nueva instancia: la elaboración del pliego y el posterior llamado a licitación pública.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto 1849/26 firmado por el intendente Agustín Neme, a partir del expediente iniciado en 2023. Allí se establece que la presentación realizada por la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) resulta admisible dentro del Régimen de Iniciativa Privada previsto por la Ordenanza 19.203.

Uthgra presentó un proyecto de inversión para la Casa del Deportista y el Balneario Cero de Punta Mogotes.

El decreto también le asigna al gremio el carácter de iniciador de la propuesta y declara de interés público el proyecto. La Comisión de Recepción y Evaluación de Iniciativas Privadas ya se había pronunciado en abril de 2025 a favor de considerar admisible la presentación, mientras que posteriormente la Secretaría de Obras había dispuesto su inscripción en el Registro de Iniciativas Privadas.

El régimen de Iniciativa Privada, establecido por Ordennza 19.203, permite la presentación de propuestas de explotación de espacios municipales, donde se debe realizar una licitación pública, pero siempre en base al proyecto del privado, quien además tiene ventajas en la compulsa ante otros interesados.

El propio decreto establece expresamente que la Secretaría de Obras deberá avanzar con la confección de los pliegos de bases y condiciones que regirán la licitación pública para la concesión de uso de ambas Unidades Turísticas Fiscales.

El intendente Neme firmó el decreto que declara la admisión de la iniciativa privada de Uthgra.

La Casa del Deportista, en el centro del proyecto

La iniciativa contempla la intervención de dos Unidades Turísticas Fiscales: la Casa del Deportista y el Balneario Punta Canteras I. El objetivo planteado por Uthgra es realizar obras de puesta en valor, mejoramiento y equipamiento de los inmuebles y espacios públicos involucrados.

El proyecto había sido presentado formalmente por el gremio en 2023 y tomó mayor impulso en 2024, cuando el Emder otorgó a Uthgra un comodato precario de la Casa del Deportista por tres años, con el objetivo de preservar y conservar el inmueble abandonado mientras avanzaba la definición sobre su futuro.

La Casa del Deportista lleva casi una década de abandono. Foto de archivo.

En mayo de 2025, la Municipalidad inscribió formalmente la iniciativa en el Registro de Iniciativas Privadas. Según la documentación difundida entonces, la propuesta contemplaba una concesión por 30 años, con posibilidad de una prórroga de cinco años, además de una inversión proyectada de más de $4.455 millones.

El proyecto prevé transformar la Casa del Deportista en un establecimiento destinado a alojamiento y servicios turísticos, además de intervenir sobre el Balneario 0, en una zona donde el gremio cuenta con el Uthgra Sasso Hotel y casino.