Un camión quedó varado y desató un caos de tránsito en plena costa

Un camión que transportaba productos congelados quedó varado este jueves en la zona de Alem y la costa y, varias horas después, el inconveniente continúa generando complicaciones para circular por uno de los sectores más transitados de Mar del Plata.

El conductor todavía no logró retirar el vehículo, por lo que el operativo y las tareas para moverlo mantienen afectados distintos accesos a la zona.

"No soy de acá y la verdad es que no circulo mucho por la región, por lo que no conocía que había una bajada tan pronunciada", contó el chofer de la unidad a la espera de un compañero que lo pueda asistir con una especie de pala mecánica.

En este momento, Alem permanece cortada hacia el sector de la costa desde Falucho, mientras que también se encuentra interrumpida la circulación por la avenida Patricio Peralta Ramos en sentido sur.

La situación genera importantes demoras y obliga a los conductores a buscar recorridos alternativos para atravesar el sector, especialmente quienes se dirigen hacia la zona de Playa Grande.

El camión había quedado varado en horas de la mañana y, pese al paso del tiempo, continúa sin poder ser retirado del lugar, por lo que los cortes de tránsito se mantienen hasta tanto pueda completarse la maniobra.

"Se recomienda evitar la zona de Alem y la costa mientras persista el operativo y circular con precaución por los desvíos", recomendaron autoridades consultadas a 0223.

"Otra vez sopa"

Lo que ocurre este viernes no es una situación aislada. La bajada de Alem hacia la costa es un punto que suele generar problemas para micros y camiones que llegan a Mar del Plata desde otras ciudades, cuyos conductores muchas veces no conocen de antemano las características de ese tramo y terminan intentando atravesarlo sin advertir la dificultad de la maniobra.

Por eso, con el paso de los años, se repitieron los episodios de vehículos de gran porte que quedan atascados en el lugar. Hay antecedentes de micros de larga distancia que tuvieron que ser asistidos para poder salir de la zona, con cortes de tránsito que se extendieron durante horas. En 2016, por ejemplo, el verano fue caótico y se registraron más de un episodio similar en Alem y la costa, con colectivos que quedaron atrapados en la bajada y necesitaron auxilio para ser retirados.

"Deberían poner más carteles algunas cuadras antes que adviertan esto", pidió el chofer que esta mañana quedó atascado.