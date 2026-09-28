El récord que le falta a Messi: quedó a dos goles de romper otra marca

El Inter Miami cayó por 2-1 con el Columbus Crew con un gran gol del astro argentino Lionel Messi, por la vigesimoséptima fecha de la Major League Soccer.

En un partido disputado en el ScottsMiracle-Grove Field, el local se impuso con tantos de Josef Martínez, de penal a los 28 minutos del primer tiempo, y Jamal Thiaré, en 52 del segundo, mientras que el “10” argentino había puesto el empate en 32 minutos de la primera mitad. Además, la visita terminó el partido con 10 hombres a partir de la expulsión del volante Santiago Morales, que acumuló dos amarillas cuando iban cinco minutos de descuento en la segunda etapa.

Así, Messi llegó a los 101 goles en el fútbol estadounidense y sigue agrandando su figura goleadora, en los días previos a su retiro de la Selección argentina de fútbol.

La derrota mantiene al equipo de camiseta rosa en el segundo lugar, con 46 unidades, mientras que el Columbus Crew llega al duodécimo puesto con 29 puntos, a cuatro unidades de la zona de clasificación al play-in.

En la próxima fecha, el conjunto que dirige el entrenador argentino Cristian “Kily” González recibirá al D.C. United, el sábado 10 de octubre a las 20:30 (horario argentino), después de concluida la fecha FIFA.