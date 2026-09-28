Ruckauf analizó el discurso de Milei en la ONU y volvió a poner el foco en Malvinas: qué dijo sobre los británicos

En ese sentido, respaldó la postura expresada por Milei, quien durante su gira por Estados Unidos sostuvo que los habitantes de las islas serán tratados "con dignidad y justicia", pero cuestionó que puedan ser considerados un pueblo originario de las Malvinas.

El discurso de Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas volvió a poner a las Islas Malvinas en el centro de la agenda internacional argentina. Tras las definiciones del Presidente, el exvicepresidente y excanciller Carlos Ruckauf analizó el escenario y destacó algunos de los puntos planteados por el Gobierno respecto de la soberanía y la explotación de recursos en el Atlántico Sur.

En una entrevista televisiva, Ruckauf sostuvo que uno de los aspectos centrales del mensaje presidencial fue la discusión alrededor del principio de autodeterminación de los pueblos. Según explicó, la posición argentina sostiene que ese principio no puede aplicarse de la misma manera en un territorio cuya población fue desplazada y reemplazada.

En ese sentido, respaldó la postura expresada por Milei, quien durante su gira por Estados Unidos sostuvo que los habitantes de las islas serán tratados "con dignidad y justicia", pero cuestionó que puedan ser considerados un pueblo originario de las Malvinas.

El reclamo por las concesiones petroleras

Otro de los puntos sobre los que hizo hincapié Ruckauf fue el avance de proyectos de explotación de hidrocarburos en áreas cuya soberanía se encuentra en disputa.

El exfuncionario coincidió con el planteo del Gobierno respecto del proyecto Sea Lion, que busca avanzar sobre recursos petroleros en el Atlántico Sur mediante licencias británicas que Argentina considera ilegítimas.

Milei había llevado ese reclamo directamente a la ONU y cuestionó que continúen las actividades unilaterales mientras permanece abierta la disputa de soberanía. En septiembre, el Gobierno también anunció medidas destinadas a sancionar a empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas.

Para Ruckauf, las iniciativas que el Gobierno enviará al Congreso vinculadas con Malvinas deberían convertirse en una política de Estado y, según planteó, ser aprobadas por unanimidad.

"Los británicos, no importa que son de derecha, de izquierda, todos dicen Falkland. Nosotros todos tenemos que decir Malvinas", sostuvo.

El exvicepresidente también vinculó la cuestión de las islas con Vaca Muerta. Según explicó, una de las alternativas que analiza el Gobierno es impedir que compañías que participen de actividades vinculadas con la explotación petrolera en las islas puedan prestar determinados servicios en el desarrollo energético argentino.

El rol de Estados Unidos

Durante la entrevista, Ruckauf también puso el foco en el vínculo entre Milei y Donald Trump y consideró que Estados Unidos puede tener un papel relevante en el nuevo escenario geopolítico del Atlántico Sur.

El exfuncionario ya había planteado semanas atrás que Washington podría impulsar una nueva estructura de cooperación estratégica en la región y había vinculado esa posibilidad con la cuestión Malvinas.

En esta oportunidad, sostuvo que el acercamiento entre Argentina y Estados Unidos tiene además una dimensión energética y estratégica, relacionada con Vaca Muerta, la minería y las rutas de exportación hacia el Atlántico.

Ruckauf también cuestionó el funcionamiento actual de Naciones Unidas y sostuvo que el planteo de Milei parte de la idea de que el organismo internacional no está logrando responder frente a los principales conflictos globales.

La discusión por Malvinas, de todos modos, mantiene como marco la posición histórica argentina de resolver la disputa de soberanía mediante negociaciones pacíficas. Esa línea también fue sostenida por Ruckauf durante su etapa como canciller: en 2002, ante la Asamblea General de la ONU, había ratificado la disposición argentina a reanudar las negociaciones con el Reino Unido para alcanzar una solución a la controversia.