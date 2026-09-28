Misterio y horror: encontraron un cuerpo calcinado dentro de un pozo y nadie sabe qué pasó

Un macabro hallazgo conmocionó a los vecinos de la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez durante la tarde del sábado. Una persona que caminaba por una zona rural percibió un olor nauseabundo proveniente de las inmediaciones de la ruta provincial S22 y la calle Bordabehere. Al acercarse a un pozo ubicado cerca del arroyo Saladillo, descubrió los restos humanos calcinados. La llamada al 911 movilizó de inmediato a las fuerzas de seguridad locales.

Cómo fue el macabro hallazgo del cuerpo calcinado

Efectivos del Comando Radioeléctrico arribaron al lugar junto con personal de la Policía de Investigaciones y cuadrillas de bomberos para preservar la escena. La zona del descubrimiento, situada sobre un sector elevado próximo al cauce de agua, fue acordonada para el trabajo de los peritos forenses. El estado del cadáver impidió determinar a simple vista el sexo, la edad o los rasgos físicos de la persona fallecida. Las autoridades médicos sanitarias colaboraron en la extracción del cuerpo.

Los investigadores tienen previsto hacer pruebas de ADN.

La investigación judicial quedó formalmente a cargo de la fiscal Paula Barros, perteneciente a la Unidad de Violencias Altamente Lesivas. Los peritos de la fuerza de seguridad relevaron minuciosamente el terraplén y los terrenos colindantes en busca de huellas o pertenencias de la víctima. Hasta el momento no se reportaron testigos presenciales en las inmediaciones ni rastros que permitan reconstruir las últimas horas del fallecido. La causa fue caratulada de manera preventiva como investigación de óbito.

Una de las principales hipótesis operativas busca determinar si la persona fue asesinada en el lugar o si el cuerpo fue trasladado ya sin vida. La falta de documentación personal y objetos de valor dificulta el reconocimiento inicial en el marco de la investigación. Los periciales forenses deberán realizar estudios de ADN y análisis odontológicos para intentar obtener una identidad concreta. Los investigadores analizan también las denuncias recientes por averiguación de paradero presentadas en la región.

La única hipótesis que se baraja es la de un asesinato.

El caso generó una profunda conmoción social debido a la extrema violencia reflejada en las características del hecho. Las autoridades esperan los resultados preliminares de la autopsia para establecer la causa real del deceso y la fecha aproximada en que ocurrió. Mientras tanto, las patrullas policiales mantienen los rastrillajes preventivos en los caminos rurales del departamento Rosario. El misterio en torno al hecho mantiene en alerta a toda la comunidad.