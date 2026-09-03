Hacía un “pasamanos” en la vieja terminal y lo detuvo la policía
Ocurrió el miércoles a la tarde. Lo interceptó personal de la Policía Federal en la esquina de Gascón y Tucumán. Se le formó una causa penal.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un sujeto de 22 años que el miércoles a la tarde comercializaba marihuana en la zona de la vieja terminal fue aprehendido por personal policial que realizaba tareas preventivas en inmediaciones de la vieja terminal y de la zona comercial de calle Güemes.
Fue personal de la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata el que interceptó al sujeto en la intersección de las calles Gascón y Tucumán tras advertir la maniobra de "pasa manos" entre el imputado y un comprador.
“Tras la identificación de ambos, se procedió al secuestro de dosis de marihuana y dinero en efectivo en poder del vendedor”, informaron autoridades policiales.
El joven fue trasladado a la sede de la dependencia donde labraron las actuaciones dispuestas por la fiscalía de Estupefacientes que continuará con las actuaciones correspondientes.
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