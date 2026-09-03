Hacía un “pasamanos” en la vieja terminal y lo detuvo la policía

Un sujeto de 22 años que el miércoles a la tarde comercializaba marihuana en la zona de la vieja terminal fue aprehendido por personal policial que realizaba tareas preventivas en inmediaciones de la vieja terminal y de la zona comercial de calle Güemes.

Tiene 22 años.

Fue personal de la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata el que interceptó al sujeto en la intersección de las calles Gascón y Tucumán tras advertir la maniobra de "pasa manos" entre el imputado y un comprador.

“Tras la identificación de ambos, se procedió al secuestro de dosis de marihuana y dinero en efectivo en poder del vendedor”, informaron autoridades policiales.

Parte de la droga secuestrada.

El joven fue trasladado a la sede de la dependencia donde labraron las actuaciones dispuestas por la fiscalía de Estupefacientes que continuará con las actuaciones correspondientes.