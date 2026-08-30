Golpe al narcomenudeo en Mar del Plata: realizaron 14 allanamientos y detuvieron a cinco personas

En un operativo detinadoa combatir el narcotráfico, la Policía Federal Argentina llevó a cabo catorce allanamientos simultáneos durante la madrugada del domingo y como consecuencia, consiguió detener a cinco personas y secuestrar cocaína y marihuana.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Mar del Plata, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación de la Policía Federal Argentina.

En los operativos incautaron cocaína y marihuana.

De acuerdo a fuentes policiales, la investigación inició a partir de denuncias y tareas de inteligencia criminal orientadas a desarticular una organización que operaba en la distribución y venta de estupefacientes en distintos sectores de Mar del Plata, principalmente en el barrio Las Dalias.

En el norte de la ciudad, el grupo investigado utilizaba viviendas particulares y edificaciones tipo “búnker” para el acopio, fraccionamiento y posterior comercialización de drogas al menudeo.

Cayó una banda dedicada al narcomenudeo en el barrio Las Dalias, en el extremo norte de la ciudad.

Como resultado, la Justicia ordenó la realización simultánea de catorce procedimientos, en los que el personal policial logró la detención de cinco personas vinculadas a la estructura criminal.

Durante los allanamientos fueron incautadas importantes cantidades de cocaína y marihuana, sustancias de corte, teléfonos celulares, dinero en efectivo, municiones y otros objetos de interés para la causa, los cuales fueron puestos a disposición judicial.

El resto de las detenciones

La investigación comenzó a partir de denuncias acerca d euna banda que comercializaba drogas al menudeo.

La PFA realizó catorce allanamientos y detuvo a cinco personas, entre ellas cuatro mujeres y un hombre.